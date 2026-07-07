15-letni syn Swizz Beatza i Alicii Keys inwestuje siedmiocyfrową kwotę w markę sportową Ballislife HYDRO

Egypt Dean zainwestował własne pieniądze

Jak ujawniono, inwestycja została sfinansowana z honorariów autorskich, które Egypt Dean otrzymuje od kilku lat. Jako pięciolatek stworzył podkład muzyczny, który trafił na album Kendricka Lamara Untitled Unmastered z 2016 roku. To właśnie wpływy z tantiem pozwoliły mu sfinansować wielomilionową inwestycję.

Dlaczego wybrał Ballislife HYDRO?

Egypt Dean od dawna interesuje się koszykówką i aktywnie trenuje ten sport. Z marką Ballislife HYDRO zetknął się podczas letniego obozu koszykarskiego organizowanego przez firmę.

Producent napojów promuje produkty o niskiej zawartości cukru i bez kofeiny, skierowane przede wszystkim do młodych sportowców. Według przedstawicieli firmy właśnie autentyczne zainteresowanie nastolatka marką miało kluczowe znaczenie przy nawiązaniu współpracy.

Szef firmy chwali 15-latka

Prezes Ballislife HYDRO Benjamin Schubert nie ukrywał podziwu dla młodego inwestora. Jak podkreślił, Egypt Dean bardzo dokładnie przeanalizował ofertę i wykazał się dużą wiedzą biznesową.

Schubert przyznał również, że był zaskoczony wiekiem nastolatka, ponieważ podczas pierwszego spotkania sprawiał wrażenie znacznie bardziej doświadczonego przedsiębiorcy.

Rodzice wspierają syna

Swizz Beatz publicznie pochwalił decyzję syna. Producent muzyczny podkreślił, że Egypt samodzielnie przeanalizował inwestycję i zdecydował się ulokować środki w projekcie, który odpowiada jego zainteresowaniom oraz stylowi życia.

Alicia Keys i Swizz Beatz od lat wspierają rozwój pasji swoich dzieci, a najnowsza inwestycja Egypta pokazuje, że nastolatek coraz śmielej stawia pierwsze kroki w świecie biznesu.

Marka rozwija działalność

Ballislife HYDRO kontynuuje ekspansję na amerykańskim rynku. Firma rozszerza sprzedaż do kolejnych punktów handlowych i współpracuje z zawodnikami NBA, w tym z Desmondem Bane’em, który wspiera promocję marki.

Dzięki dołączeniu Egypta Deana przedsiębiorstwo liczy także na jeszcze lepszy kontakt z młodszym pokoleniem odbiorców.