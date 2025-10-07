Shania Twain dołączyła do Sabriny Carpenter. Wspólnie wykonały hit „That Don’t Impress Me Much”

Podczas festiwalu Austin City Limits w Zilker Park w Teksasie, Sabrina Carpenter zakończyła swój koncert wyjątkowym duetem z legendarną Shanią Twain, wykonując klasyczny przebój z 1998 roku, „That Don’t Impress Me Much”.

Carpenter wprowadziła swoją gościnię słowami:

„Pomyślałam, że fajnie będzie dać wam mały prezent dzisiejszego wieczoru, bo wszyscy pokazaliście się i daliście z siebie wszystko. Austin, zróbcie największy hałas na świecie dla niesamowitej, jedynej w swoim rodzaju Shanii Twain!”

Poprzednia współpraca Twain i Carpenter

Nie jest to pierwsze spotkanie artystek. W zeszłym roku Shania Twain wystąpiła wraz z Sabriną Carpenter w Netflix Special „A Nonsense Christmas With Sabrina Carpenter”, gdzie zaśpiewały wspólnie „Santa Baby”. Twain przyznała, że spędziła podczas nagrań cały czas na śmiechu, podkreślając świetną chemię między artystkami.

Sabrina Carpenter i jej trasa „Short n’ Sweet”

Carpenter przygotowuje się do drugiej części trasy koncertowej „Short n’ Sweet”, która odbędzie się w Ameryce Północnej pod koniec października. Będzie to jej pierwszy powrót na scenę od wydania najnowszego albumu „Man’s Best Friend”.

Sabrina Carpenter w telewizji i na festiwalach

W najbliższym czasie Carpenter zadebiutuje jako prowadząca Saturday Night Live 18 października, pełniąc podwójną rolę podczas trzeciego odcinka nowego sezonu. Wcześniej pojawiła się w specjalnym odcinku 50-lecia programu, wykonując sketch z piosenką „Espresso”.

Ponadto, artystka została ogłoszona jednym z headlinerów Coachella 2026, obok Justina Biebera i Karol G. Co więcej, Carpenter znalazła się jako jedyna gościni w nowym albumie Taylor Swift – „The Life Of A Showgirl”, śpiewając w tytule utworu.