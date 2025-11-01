Szukaj
Sentino w kawałku uczestniczki programu Rap Generatrion

Nowe oblicze zdunekk i mocny kontrast stylów

2025.11.01

opublikował:

zdunekk, finalistka programu „Rap Generation”, łączy siły z kontrowersyjnym Sentino. Rezultatem tej współpracy jest singiel pt. „furby”, który przenosi słuchaczy w klubową, mroczną atmosferę, gdzie trapowy puls spotyka się z chłodną elegancją.

zdunekk już wcześniej pokazała swoją wszechstronność – w singlach takich jak „boeira” czy „Gigi & Bella” łączyła melodyjny wokal z rapem. Tym razem razem z Sentino daje zderzenie dwóch światów: subtelnego flow i śpiewu zdunekk oraz ostrego, pełnego charyzmy stylu Sentino.

„furby” – singiel, który może zaskoczyć scenę rapową

Singiel „furby” to nie tylko klubowy numer – to także opowieść o życiu na wysokich obrotach i wewnętrznych rozterkach, w której „oczy wielkie jak… furby” nabierają symboliczną siłę. Dla zdunekk to kolejny krok w budowaniu pozycji jednej z najbardziej obiecujących artystek młodego pokolenia polskiego rapu.

