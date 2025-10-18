Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”

Szukaj
Artystka reaguje z klasą

2025.10.18

Od lat mówi się o konflikcie pomiędzy Seleną Gomez a Hailey Bieber, choć obie gwiazdy wielokrotnie zapewniały, że nie ma między nimi żadnej rywalizacji. Teraz temat znów wrócił na języki fanów po tym, jak żona Justina Biebera pozwoliła sobie na kąśliwy komentarz pod adresem wokalistki. Gomez postanowiła zareagować – i zrobiła to z klasą.

Hailey Bieber wbija szpilkę Selenie Gomez

Konflikt między Seleną Gomez i Hailey Bieber ciągnie się od lat – a wszystko zaczęło się od Justina Biebera, który był w burzliwym związku z Seleną, zanim ostatecznie poślubił Hailey. Sytuacji nie poprawił fakt, że obie panie prowadzą własne marki kosmetyczne – Rare Beauty i Rhode – co sprawia, że w internecie regularnie porównywane są ich produkty i działania biznesowe.

Podczas rozmowy z The Wall Street Journal Hailey została zapytana o to, jak czuje się z porównaniami jej marki do Rare Beauty. Początkowo odpowiedziała dyplomatycznie, że takie zestawienia są „denerwujące”. Jednak chwilę później dodała słowa, które internauci odebrali jako bezpośrednią przytyczkę w stronę Seleny.

„Myślę, że jest miejsce dla każdego. Nie czuję się rywalką ludzi, którzy mnie nie inspirują” – powiedziała Hailey Bieber.

Selena Gomez reaguje z klasą

Choć Selena Gomez rzadko komentuje podobne sytuacje, tym razem postanowiła subtelnie odpowiedzieć. Na Instagramie opublikowała relację, w której odniosła się do słów żony swojego byłego partnera.

„Po prostu zostawcie tę dziewczynę w spokoju. Może mówić, co chce. Nie ma to żadnego wpływu na moje życie. Chodzi tylko o stosowność, a nie inteligencję. Bądźmy mili. Wszystkie marki są dla mnie inspiracją. Znajdzie się miejsce dla każdego. I miejmy nadzieję, że wszyscy możemy to zakończyć” – napisała Gomez.

Post szybko zniknął z jej profilu, jednak fani zdążyli go udostępnić na innych platformach społecznościowych, m.in. na Facebooku i X (Twitterze).

Czy wojna Seleny i Hailey naprawdę się skończy?

Internauci nie mają wątpliwości, że ta wymiana zdań ponownie rozbudziła medialne plotki o ich rzekomej rywalizacji. Tymczasem obie gwiazdy – przynajmniej oficjalnie – deklarują, że nie żywią do siebie urazy. Wspólne zdjęcie z 2022 roku miało ostatecznie „pogrzebać” plotki o konflikcie, jednak jak widać, temat wciąż powracać.

 

