Sędzia poszedł Diddy’emu na rękę? Arun Subramanian sugeruje, żeby raper odbył wyrok blisko Nowego Jorku

Adwokat Diddy’ego ostrzegł, że muzyk będzie potencjalnym celem dla innych więźniów

2025.10.09

2025.10.09

Sędzia Arun Subramanian, który wydał wyrok w sprawie Seana “Diddy” Combsa, zalecił, aby raper i producent odbył pozostałą część swojego 50-miesięcznego wyroku w więzieniu federalnym blisko metropolii nowojorskiej.

Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez TMZ, sędzia nie wskazał konkretnego zakładu karnego, ale podkreślił, że Diddy powinien przebywać „jak najbliżej domu”.

Program resocjalizacyjny dla Diddy’ego

Sędzia zalecił również, aby Diddy został skierowany do zakładu, w którym dostępny jest program terapii uzależnień, w tym Residential Drug Abuse Program (RDAP). Ma to pomóc artyście w walce z problemami, które – jak twierdzą jego prawnicy – od lat wpływają na jego życie osobiste i zawodowe.

Według zespołu obrony, najlepszym miejscem dla Diddy’ego byłby FCI Fort Dix w stanie New Jersey, oddalony o około 77 mil od nowojorskiego sądu federalnego, w którym zapadł wyrok. Tam mógłby „pracować nad sobą, utrzymywać kontakt z rodziną i uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych”.

Prokuratura bez stanowiska, decyzja należy do Biura Więzień

Prokuratorzy nie zajęli stanowiska w sprawie miejsca odbywania kary przez Diddy’ego, a ostateczna decyzja należy do Federal Bureau of Prisons.

Jednak niezależnie od tego, gdzie trafi, adwokat Diddy’ego – Mark Geragos – ostrzegł, że muzyk będzie potencjalnym celem dla innych więźniów, nawet w zakładzie o niskim poziomie bezpieczeństwa.

Czy Diddy otrzyma ułaskawienie?

Jak informowaliśmy wcześniej, Diddy złożył już oficjalny wniosek o ułaskawienie do byłego prezydenta Donalda Trumpa. Nie wiadomo jednak, czy Biały Dom pozytywnie rozpatrzy jego prośbę.

 

