Sędzia odrzucił apelację Diddy’ego. Raper nie uzyskał uniewinnienia ani możliwości rozpoczęcia nowego procesu

Sean „Diddy” Combs nie został uniewinniony ani nie otrzyma możliwości nowego procesu. Sędzia Arun Subramanian odrzucił wniosek obrony rapera na kilka dni przed ogłoszeniem wyroku.

W lipcu muzyk został uznany za winnego dwóch zarzutów dotyczących transportu w celu uprawiania prostytucji. Jednocześnie sąd uniewinnił go z cięższych zarzutów o handel ludźmi i spisek o charakterze mafijnym (racketeering conspiracy).

„Przytłaczające dowody winy”

W uzasadnieniu decyzji sędzia Subramanian podkreślił, że prokuratura przedstawiła „przytłaczające dowody winy Combsa”.

„Rząd udowodnił swoją sprawę wielokrotnie. To samo w sobie wystarczy, aby oddalić wniosek Combsa. Gdyby uprzedzenie ławy przysięgłych było tak wielkie, należałoby oczekiwać, że uznają go winnym w najpoważniejszych zarzutach, zanim przeniosłoby się ono na pozostałe” – stwierdził Subramanian, cytowany przez Variety.

Prokuratura chce 11 lat więzienia

Decyzja zapadła krótko po tym, jak prokuratorzy złożyli memorandum rekomendujące 11 lat więzienia. Zespół obrony Diddy’ego wnosił natomiast o 14 miesięcy kary.

Wyrok ma zostać ogłoszony już w najbliższy piątek.

Cassie Ventura: „Boję się, jeśli wyjdzie na wolność”

Głos zabrała również była partnerka artysty, Cassie Ventura, będąca kluczowym świadkiem w procesie. W swoim oświadczeniu napisała, że z obawy przed zemstą musiała wyprowadzić się z Nowego Jorku: