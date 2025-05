SBM Label informuje o śmierci młodego rapera. „Jeszcze niedawno stworzył z nami wspólny utwór”

fot. Andres F. Uran / Unsplash

Trwa czarna seria w polskiej muzyce. Od początku maja pożegnaliśmy już Jokę i DJ-a Hazela, teraz SBM Label informuje o śmierci młodego rapera – Młodego Kruka. Artysta był dopiero na początku swojej drogi, na Spotify znajdziemy dwa jego single – ubiegłoroczny „Ten rap” i wydany w lutym 2025 r. „Może nie, może tak”.

SBM Label żegna Młodego Kruka

– 7 maja niespodziewanie odszedł Adam, znany jako Młody Kruk, który jeszcze niedawno stworzył z nami wspólny utwór i vloga.

Adam był przykładem osoby dzielnej, inspirującej i pełnej pasji. Mimo nieuleczalnej choroby i przeszkód, które w związku z nią napotkał, codziennie udowadniał, że warto walczyć o marzenia.

Od Adama nauczyliśmy się wiele, jednak najważniejszą lekcją, którą chcielibyśmy się z Wami podzielić, jest życie pełnią życia. Bez względu na przeszkody walczcie o siebie i swoje marzenia – czytamy w stories na instagramowym profilu labelu.

DJ Johnny, Lanek i Tomb spotkali się z Młodym Krukiem w Nobocoto

Młody Kruk odwiedził w kwietniu Nobocoto Studio, w którym spodkał się z DJ-em Johnnym, Lankiem i Tombem.

– W studiu była bardzo fajna, luźna i zabawna atmosfera. Chłopaki otworzyli mi głowę i dali poczucie, że mam autentyczny głos i styl. Do końca życia będę Wam wdzięczny, chłopaki. Za to, że mi odpowiedzieliście na wiadomość i że zorganizowaliście mi sesję w studiu. Że ogarnęliście mi dojazd do warszawy. Zrobiliśmy mega dobry i zajebisty numer – pisał na swoim instagramowym profilu Młody Kruk.