Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została zaproszona z okazji 20-lecia programu

Sara James ponownie stanęła na scenie amerykańskiego „America’s Got Talent” (AGT). Wystąpiła w wyjątkowym odcinku przygotowanym na 20-lecie programu, pojawiając się wśród najpopularniejszych uczestników w historii show. Publiczność i internauci są zgodni – jej głos i charyzma robią ogromne wrażenie.

Od „The Voice Kids” do światowej sceny

Kariera Sary James rozwija się w imponującym tempie. W 2021 roku triumfowała w „The Voice Kids”, a następnie zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior. Jej talent szybko zauważyli producenci „Mam Talent” w USA, gdzie w 2022 roku otrzymała Złoty Przycisk od samego Simona Cowella.

Mimo że w tym roku skończyła dopiero 17 lat, już kilkukrotnie pojawiała się na amerykańskiej scenie – zarówno jako uczestniczka, jak i zaproszona artystka specjalna.

Występ na 20-lecie „Mam Talent” w USA

Tym razem Sara James wystąpiła podczas jubileuszowego odcinka programu, w segmencie przygotowanym przez byłych uczestników, którzy zdobyli serca widzów na całym świecie. Na scenie pojawili się m.in. Richard Goodall oraz Avery Dixon.

„Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bycie jedną z artystek, które wybrano spośród wszystkich edycji, aby wystąpiły na scenie, to dla mnie prawdziwy zaszczyt” – napisała Sara na Instagramie po występie.