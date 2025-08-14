Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została zaproszona z okazji 20-lecia programu

Sara James ponownie stanęła na scenie amerykańskiego „America’s Got Talent” (AGT). Wystąpiła w wyjątkowym odcinku przygotowanym na 20-lecie programu, pojawiając się wśród najpopularniejszych uczestników w historii show. Publiczność i internauci są zgodni – jej głos i charyzma robią ogromne wrażenie.
Od „The Voice Kids” do światowej sceny
Kariera Sary James rozwija się w imponującym tempie. W 2021 roku triumfowała w „The Voice Kids”, a następnie zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior. Jej talent szybko zauważyli producenci „Mam Talent” w USA, gdzie w 2022 roku otrzymała Złoty Przycisk od samego Simona Cowella.
Mimo że w tym roku skończyła dopiero 17 lat, już kilkukrotnie pojawiała się na amerykańskiej scenie – zarówno jako uczestniczka, jak i zaproszona artystka specjalna.
Występ na 20-lecie „Mam Talent” w USA
Tym razem Sara James wystąpiła podczas jubileuszowego odcinka programu, w segmencie przygotowanym przez byłych uczestników, którzy zdobyli serca widzów na całym świecie. Na scenie pojawili się m.in. Richard Goodall oraz Avery Dixon.
„Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bycie jedną z artystek, które wybrano spośród wszystkich edycji, aby wystąpiły na scenie, to dla mnie prawdziwy zaszczyt” – napisała Sara na Instagramie po występie.
Internet zachwycony: „Genialny głos i jeszcze lepsza osobowość”
Pod nagraniem z występu, które szybko trafiło na YouTube i inne media społecznościowe, pojawiły się setki komentarzy zachwyconych fanów:
„Tak dobrze znów ją widzieć na scenie. Ma genialny głos i jeszcze lepszą osobowość”
„Jak zawsze wspaniała. Aż miałam ciarki”
„Sara, kochamy cię”
„Jej głos jest po prostu niesamowity”
Komentarze te potwierdzają, że amerykańska publiczność zapamiętała Sarę James jako jedną z najbardziej utalentowanych uczestniczek w historii programu.
Co dalej z karierą Sary James?
Występ w jubileuszowej edycji „Mam Talent” może być kolejnym krokiem do rozwinięcia kariery w Stanach Zjednoczonych. Artystka nie ukrywa, że marzy o wydaniu międzynarodowego albumu i koncertowaniu na największych scenach świata.
Biorąc pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia i pozytywny odbiór w mediach, przyszłość Sary James zapowiada się niezwykle obiecująco.