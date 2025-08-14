Szukaj
CGM

Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została zaproszona z okazji 20-lecia programu

„Jej głos jest po prostu niesamowity”

2025.08.14

opublikował:

Sara James zachwyca w amerykańskim „Mam Talent”. Wokalistka została zaproszona z okazji 20-lecia programu

Sara James ponownie stanęła na scenie amerykańskiego „America’s Got Talent” (AGT). Wystąpiła w wyjątkowym odcinku przygotowanym na 20-lecie programu, pojawiając się wśród najpopularniejszych uczestników w historii show. Publiczność i internauci są zgodni – jej głos i charyzma robią ogromne wrażenie.

 

Od „The Voice Kids” do światowej sceny

Kariera Sary James rozwija się w imponującym tempie. W 2021 roku triumfowała w „The Voice Kids”, a następnie zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior. Jej talent szybko zauważyli producenci „Mam Talent” w USA, gdzie w 2022 roku otrzymała Złoty Przycisk od samego Simona Cowella.

Mimo że w tym roku skończyła dopiero 17 lat, już kilkukrotnie pojawiała się na amerykańskiej scenie – zarówno jako uczestniczka, jak i zaproszona artystka specjalna.

Występ na 20-lecie „Mam Talent” w USA

Tym razem Sara James wystąpiła podczas jubileuszowego odcinka programu, w segmencie przygotowanym przez byłych uczestników, którzy zdobyli serca widzów na całym świecie. Na scenie pojawili się m.in. Richard Goodall oraz Avery Dixon.

„Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bycie jedną z artystek, które wybrano spośród wszystkich edycji, aby wystąpiły na scenie, to dla mnie prawdziwy zaszczyt” – napisała Sara na Instagramie po występie.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by SARA JAMES (@sara_james_music)

Internet zachwycony: „Genialny głos i jeszcze lepsza osobowość”

Pod nagraniem z występu, które szybko trafiło na YouTube i inne media społecznościowe, pojawiły się setki komentarzy zachwyconych fanów:

„Tak dobrze znów ją widzieć na scenie. Ma genialny głos i jeszcze lepszą osobowość”

„Jak zawsze wspaniała. Aż miałam ciarki”

„Sara, kochamy cię”

„Jej głos jest po prostu niesamowity”

Komentarze te potwierdzają, że amerykańska publiczność zapamiętała Sarę James jako jedną z najbardziej utalentowanych uczestniczek w historii programu.

Co dalej z karierą Sary James?

Występ w jubileuszowej edycji „Mam Talent” może być kolejnym krokiem do rozwinięcia kariery w Stanach Zjednoczonych. Artystka nie ukrywa, że marzy o wydaniu międzynarodowego albumu i koncertowaniu na największych scenach świata.

Biorąc pod uwagę jej dotychczasowe osiągnięcia i pozytywny odbiór w mediach, przyszłość Sary James zapowiada się niezwykle obiecująco.

 

Tagi


Popularne newsy

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa
NEWS

Peja komentuje diss Eripe. Padły duże słowa

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu
NEWS

Nagranie z konfrontacji Bedoesa i Eripe trafiło do internetu

Ten Typ Mes odzyskał komputer
NEWS

Ten Typ Mes odzyskał komputer

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”
NEWS

Marcin Flint o kontrowersjach związanych z koncertem Maxa Korzha: „Mam w głębokim poważaniu, kto był na jego koncercie, czyimi flagami tam machano i kto w związku z tym dostał sraczki”

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób
NEWS

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”
NEWS

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

Polecane

CGM
bambi jest „własnością Okiego”?

bambi jest „własnością Okiego”?

Odważna deklaracja raperki.

11 minut temu

CGM
Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najbardziej radosny, szalony i dramatyczny moment w moim życiu”

Taylor Swift zdradza szczegóły albumu „The Life Of A Showgirl”: „Najba ...

Album inspirowany kulisami Eras Tour

49 minut temu

CGM
Dziś rusza BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco Hemingway i ponad 40 innych artystów w Poznaniu

Dziś rusza BitterSweet Festival 2025: Post Malone, Nelly Furtado, Taco ...

BitterSweet Festival debiutuje na festiwalowej scenie

2 godziny temu

CGM
Jacek Śliwczyński nie żyje. Muniek żegna kolegę z zespołu

Jacek Śliwczyński nie żyje. Muniek żegna kolegę z zespołu

"Niech Bóg ma Cię w swojej opiece".

2 godziny temu

CGM
Karol Nawrocki odpowiada Waldemarowi Żurkowi cytatem z Paktofoniki: „Nie jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie”

Karol Nawrocki odpowiada Waldemarowi Żurkowi cytatem z Paktofoniki: „N ...

Prezydent odniósł się do tragicznej śmierci Magika

2 godziny temu

CGM
Mata wydał nową EP-kę

Mata wydał nową EP-kę

Wśród gości m.in. Żabson, Kizo, Skolim, Blacha i inni.

11 godzin temu