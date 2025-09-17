Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

fot. mat. pras.

Podczas letniej trasy People Watching Sam Fender przeszedł do historii jako pierwszy artysta, który w całości przemieszczał się i przewoził sprzęt koncertowy za pomocą elektrycznych ciężarówek.

Elektryczne ciężarówki na trasie People Watching

Na finałowym etapie trasy, która obejmowała koncerty od Manchesteru, przez Edynburg, aż po Belfast i Stradbally w Irlandii, Fender wraz z ekipą korzystali z czterech w pełni elektrycznych ciężarówek Mercedes-Benz eActros 600.

Pojazdy przejechały łącznie ponad 900 mil, przewożąc scenę oraz sprzęt między kolejnymi miastami. Co więcej, ciężarówki były ładowane w trakcie przejazdów, co czyniło trasę jeszcze bardziej przyjazną środowisku.

Fender: „Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

Sam Fender podkreślił znaczenie tego osiągnięcia:

„Właśnie zakończyliśmy naszą letnią trasę, na której korzystaliśmy z elektrycznych ciężarówek Mercedes-Benz dzięki wsparciu KB Event. Mam nadzieję, że pokaże to, co można osiągnąć na przyszłych trasach i że inni artyści również zdecydują się na taki krok. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych i dla Massive Attack za to, że jako pierwsi pokazali drogę do bardziej zrównoważonego koncertowania.”

Ekologiczna rewolucja w trasach koncertowych

Richard Burnett z firmy KB Event podkreślił, że transport to kluczowy element każdej trasy muzycznej, a wykorzystanie elektrycznych ciężarówek było do tej pory uznawane za niewykonalne.

„Do tej pory nikt nie wierzył, że elektryczne ciężarówki sprawdzą się przy dużych trasach. Tymczasem eActros 600 udowodnił, że zapewnia wydajność, zasięg i niezawodność.”

Wsparcie dla sceny niezależnej

Na początku września Music Venue Trust poinformował, że środki zebrane podczas jego trasy w Wielkiej Brytanii w 2024 roku pozwoliły przekazać ponad 100 000 funtów na wsparcie 48 niezależnych klubów muzycznych w Anglii, Szkocji i Walii.

Nowa muzyka i kolejne plany

Sam Fender obecnie koncertuje w Ameryce Północnej, a w listopadzie odwiedzi Australię.

Jego trzeci album People Watching (luty 2025) trafił na shortlistę Mercury Prize 2025, obok płyt m.in. CMAT, Fontaines D.C. i Wolf Alice. To już drugie takie wyróżnienie w jego karierze – wcześniej nominację otrzymał album Seventeen Going Under z 2021 roku.

Fender zdradził również, że po zakończeniu obecnej trasy planuje wejść do studia i nagrać nową muzykę: