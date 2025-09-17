Szukaj
CGM

Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

„Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

2025.09.17

opublikował:

Sam Fender pierwszym artystą, który odbył trasę koncertową z wykorzystaniem wyłącznie elektrycznych ciężarówek

fot. mat. pras.

Podczas letniej trasy People Watching Sam Fender przeszedł do historii jako pierwszy artysta, który w całości przemieszczał się i przewoził sprzęt koncertowy za pomocą elektrycznych ciężarówek.

Elektryczne ciężarówki na trasie People Watching

Na finałowym etapie trasy, która obejmowała koncerty od Manchesteru, przez Edynburg, aż po Belfast i Stradbally w Irlandii, Fender wraz z ekipą korzystali z czterech w pełni elektrycznych ciężarówek Mercedes-Benz eActros 600.

Pojazdy przejechały łącznie ponad 900 mil, przewożąc scenę oraz sprzęt między kolejnymi miastami. Co więcej, ciężarówki były ładowane w trakcie przejazdów, co czyniło trasę jeszcze bardziej przyjazną środowisku.

Fender: „Mam nadzieję, że inni artyści pójdą tą drogą”

Sam Fender podkreślił znaczenie tego osiągnięcia:

„Właśnie zakończyliśmy naszą letnią trasę, na której korzystaliśmy z elektrycznych ciężarówek Mercedes-Benz dzięki wsparciu KB Event. Mam nadzieję, że pokaże to, co można osiągnąć na przyszłych trasach i że inni artyści również zdecydują się na taki krok. Wielkie dzięki dla wszystkich zaangażowanych i dla Massive Attack za to, że jako pierwsi pokazali drogę do bardziej zrównoważonego koncertowania.”

Ekologiczna rewolucja w trasach koncertowych

Richard Burnett z firmy KB Event podkreślił, że transport to kluczowy element każdej trasy muzycznej, a wykorzystanie elektrycznych ciężarówek było do tej pory uznawane za niewykonalne.

„Do tej pory nikt nie wierzył, że elektryczne ciężarówki sprawdzą się przy dużych trasach. Tymczasem eActros 600 udowodnił, że zapewnia wydajność, zasięg i niezawodność.”

Wsparcie dla sceny niezależnej

Na początku września Music Venue Trust poinformował, że środki zebrane podczas jego trasy w Wielkiej Brytanii w 2024 roku pozwoliły przekazać ponad 100 000 funtów na wsparcie 48 niezależnych klubów muzycznych w Anglii, Szkocji i Walii.

Nowa muzyka i kolejne plany

Sam Fender obecnie koncertuje w Ameryce Północnej, a w listopadzie odwiedzi Australię.

Jego trzeci album People Watching (luty 2025) trafił na shortlistę Mercury Prize 2025, obok płyt m.in. CMAT, Fontaines D.C. i Wolf Alice. To już drugie takie wyróżnienie w jego karierze – wcześniej nominację otrzymał album Seventeen Going Under z 2021 roku.

Fender zdradził również, że po zakończeniu obecnej trasy planuje wejść do studia i nagrać nową muzykę:

„Pod koniec tej serii koncertów zrobię przerwę, żeby zadbać o głos i przygotować się do nagrania kolejnego albumu. W przyszłym roku będzie mnóstwo nowych kawałków.”

 

Tagi


Popularne newsy

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa
NEWS

Malik obiecał, że „złapie się z Winim, nawet jeśli ten nie będzie chciał”. Raper dotrzymał słowa

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy
NEWS

Jongmen poszukiwany na całym świecie. Interpol wydał międzynarodowy list gończy

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków
NEWS

10 mln na koncie 20-latka? Rahim współczuje młodym raperom zarobków

Skolim zdradził, ile ma samochodów
NEWS

Skolim zdradził, ile ma samochodów

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”
NEWS

Malik Montana o zamrożeniu kont High League. „Jak to się zakończy, to dosyć sensowne odszkodowanie będziemy w stanie z tego wyciągnąć”

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy
NEWS

Zmarł wokalista popularnej metalowej grupy

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?
NEWS

Wini zasugerował, że to Sentino „stworzył” Malika Montanę. Co na to szef GM2L?

Polecane

CGM
Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego śmiercią. Premiera już wkrótce

Judas Priest nagrali cover „War Pigs” z Ozzym Osbournem tuż przed jego ...

To pierwszy i jedyny duet Halforda z ikoną metalu

3 godziny temu

CGM
Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyoncé

Aresztowano mężczyznę powiązanego z kradzieżą niewydanej muzyki Beyonc ...

Kradzież podczas trasy w Atlancie

3 godziny temu

CGM
Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

Britney Spears kończy z płaceniem alimentów na dzieci

W przeszłości Kevin Federline otrzymywał od Spears nawet 40 000 dolarów miesięcznie

4 godziny temu

CGM
Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

Chris Martin całuje asfalt. Nietypowy rytuał wokalisty Coldplay

W 2005 roku Chris Martin przeżył koszmar podczas lotu nad Afryką Zachodnią

4 godziny temu

CGM
The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

The White Stripes wycofują pozew przeciwko Donaldowi Trumpowi

Jack White ostrzegał Trumpa

4 godziny temu

CGM
Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „ ...

Artyści wystąpili wspólnie podczas MTV Music Awards

4 godziny temu