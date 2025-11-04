CGM

Sąd daje Diddy’emu zielone światło. Proces apelacyjny przyspiesza

Przyspieszony harmonogram apelacji

2025.11.04

Sąd daje Diddy'emu zielone światło. Proces apelacyjny przyspiesza

Sean „Diddy” Combs otrzymał zgodę na przyspieszenie procesu apelacyjnego po tym, jak sędzia zatwierdził jego wniosek o skrócony harmonogram postępowania. Według dokumentów sądowych, do których dotarło TMZ, zarówno prawnicy rapera, jak i prokuratorzy federalni mogą rozpocząć ustne argumenty już w kwietniu 2026 roku.

Przyspieszony harmonogram apelacji

Sędzia zaakceptował proponowany przez Diddy’ego kalendarz działań, który wygląda następująco:

  • 23 grudnia 2025 r. – termin złożenia otwierającego wniosku apelacyjnego przez Diddy’ego,

  • 20 lutego 2026 r. – odpowiedź rządu,

  • 13 marca 2026 r. – replika obrony,

  • kwiecień 2026 r. – możliwa data rozpoczęcia ustnych rozpraw apelacyjnych.

Diddy przekonywał, że przyspieszenie jest konieczne, aby „zapewnić sprawiedliwość”, ponieważ jego kara 50 miesięcy więzienia mogłaby zostać niemal w całości odbyta, zanim apelacja zostanie rozpatrzona.

Wyrok i obecna sytuacja rapera

Przypomnijmy, że Diddy został skazany w lipcu za dwa przestępstwa związane z prostytucją. W związku z wyrokiem odsiaduje obecnie karę w zakładzie karnym FCI Fort Dix w stanie New Jersey. Według doniesień, raper został przydzielony do prac w pralni więziennej, a w ostatnich tygodniach media obiegły zdjęcia, na których widać, jak nawiązuje znajomości z innymi więźniami, w tym z byłym koszykarzem NBA Sebastianem Telfairem.

Diddy w październiku złożył oficjalny wniosek o apelację, kwestionując zarówno wyrok, jak i wysokość kary.

Co dalej?

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsze ustne argumenty mogą odbyć się już wiosną 2026 roku, co daje Diddy’emu szansę na rozpatrzenie apelacji jeszcze przed końcem jego kary.

