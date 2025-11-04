Sąd daje Diddy’emu zielone światło. Proces apelacyjny przyspiesza

Sean „Diddy” Combs otrzymał zgodę na przyspieszenie procesu apelacyjnego po tym, jak sędzia zatwierdził jego wniosek o skrócony harmonogram postępowania. Według dokumentów sądowych, do których dotarło TMZ, zarówno prawnicy rapera, jak i prokuratorzy federalni mogą rozpocząć ustne argumenty już w kwietniu 2026 roku.

Przyspieszony harmonogram apelacji

Sędzia zaakceptował proponowany przez Diddy’ego kalendarz działań, który wygląda następująco:

23 grudnia 2025 r. – termin złożenia otwierającego wniosku apelacyjnego przez Diddy’ego,

20 lutego 2026 r. – odpowiedź rządu,

13 marca 2026 r. – replika obrony,

kwiecień 2026 r. – możliwa data rozpoczęcia ustnych rozpraw apelacyjnych.

Diddy przekonywał, że przyspieszenie jest konieczne, aby „zapewnić sprawiedliwość”, ponieważ jego kara 50 miesięcy więzienia mogłaby zostać niemal w całości odbyta, zanim apelacja zostanie rozpatrzona.

Wyrok i obecna sytuacja rapera

Przypomnijmy, że Diddy został skazany w lipcu za dwa przestępstwa związane z prostytucją. W związku z wyrokiem odsiaduje obecnie karę w zakładzie karnym FCI Fort Dix w stanie New Jersey. Według doniesień, raper został przydzielony do prac w pralni więziennej, a w ostatnich tygodniach media obiegły zdjęcia, na których widać, jak nawiązuje znajomości z innymi więźniami, w tym z byłym koszykarzem NBA Sebastianem Telfairem.

Diddy w październiku złożył oficjalny wniosek o apelację, kwestionując zarówno wyrok, jak i wysokość kary.

Co dalej?

Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, pierwsze ustne argumenty mogą odbyć się już wiosną 2026 roku, co daje Diddy’emu szansę na rozpatrzenie apelacji jeszcze przed końcem jego kary.