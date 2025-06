Sabrina Carpenter rozważa wprowadzenie zakazu używania telefonów na koncertach: „To naprawdę wkurzy moich fanów”

Doświadczenie koncertu bez telefonów zmieniło jej podejście

Sabrina Carpenter, jedna z najbardziej rozpoznawalnych młodych artystek pop, rozważa wprowadzenie zakazu używania telefonów na swoich koncertach. W rozmowie z Rolling Stone przyznała, że inspiracją do tego pomysłu była jej wizyta na koncercie Silk Sonic w Las Vegas, gdzie obowiązywała zasada „no phones”.

„To może wkurzyć moich fanów”

Carpenter nie ukrywa, że wprowadzenie takiego zakazu może spotkać się z niezadowoleniem ze strony jej fanów.

„Wiem, że to ich wkurzy. Ale w erze iPhone’ów to, co kiedyś było wyjątkowe, stało się normą. Ludzie chcą mieć pamiątki. Ale jeśli zamierzam koncertować przez wiele lat, to, nie chcę, żeby ktoś robił zbliżenia na moją twarz, jak będę miała 80 lat na scenie” – żartowała.