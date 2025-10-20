Sabrina Carpenter: „Nie jestem tylko napalona, jestem też seksualnie naładowana”

fot. mat. pras.

Sabrina Carpenter zmieniła „Saturday Night Live” w prawdziwą noc pełną seksu i humoru, prezentując odważny monolog oraz interakcję z publicznością, która nie pozostawiła nikogo obojętnym.

Monolog pełen prowokacji i humoru

Swoją obecność na SNL Sabrina rozpoczęła od monologu, w którym żartowała z własnej reputacji. W pewnym momencie powiedziała:

„Wszyscy myślą o mnie jako o napalonej popowej gwieździe, ale jestem czymś więcej. Nie jestem tylko napalona … jestem też seksualnie naładowana.”

Artystka dodała z kamienną twarzą:

„I uwielbiam czytać. Moja ulubiona książka to encyklopedia … jest tak duża i twarda.”

Sabrina Carpenter’s monologue! pic.twitter.com/PxHxQ4gqrJ — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 19, 2025

Interakcja z publicznością i seksowne zabawy

Podczas segmentu z publicznością Sabrina flirtowała z fanem imieniem Will z Maryland, komentując: „Ooh, what a sexy, unusual place,” ale przerwała, gdy okazało się, że pracuje w venture capital: „Okay, never mind,” powiedziała z humorem.

Nie zabrakło również odważnych żartów na temat jej albumu Man’s Best Friend, którego okładka pokazuje ją na czworakach. Sabrina szybko wyjaśniła sytuację, śmiejąc się:

„Ludzie się przestraszyli, ale jeśli powiększysz obraz, to wyraźnie widać, że Bowen Yang pomaga mi wstać … po tym jak Martin Short zepchnął mnie z linii bufetu.”

Performance pełen energii

Sabrina zakończyła segment humorystyczny, gdy Kenan Thompson „aresztował” ją za bycie zbyt seksowną, używając różowych kajdanek i twierdząc, że wielokrotnie udawała policjantkę na koncertach. A

W części muzycznej Sabrina wykonała swój hit „Manchild”, skacząc po łóżku w różowej bieliźnie SNL, a podczas występu „Nobody’s Son” padły na żywo dwa nieocenzurowane przekleństwa.