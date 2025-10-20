Szukaj
CGM

Sabrina Carpenter: „Nie jestem tylko napalona, jestem też seksualnie naładowana”

Monolog pełen prowokacji i humoru

2025.10.20

opublikował:

Sabrina Carpenter: „Nie jestem tylko napalona, jestem też seksualnie naładowana”

fot. mat. pras.

Sabrina Carpenter zmieniła „Saturday Night Live” w prawdziwą noc pełną seksu i humoru, prezentując odważny monolog oraz interakcję z publicznością, która nie pozostawiła nikogo obojętnym.

Monolog pełen prowokacji i humoru

Swoją obecność na SNL Sabrina rozpoczęła od monologu, w którym żartowała z własnej reputacji. W pewnym momencie powiedziała:

„Wszyscy myślą o mnie jako o napalonej popowej gwieździe, ale jestem czymś więcej. Nie jestem tylko napalona … jestem też seksualnie naładowana.”

Artystka dodała z kamienną twarzą:

„I uwielbiam czytać. Moja ulubiona książka to encyklopedia … jest tak duża i twarda.”

Interakcja z publicznością i seksowne zabawy

Podczas segmentu z publicznością Sabrina flirtowała z fanem imieniem Will z Maryland, komentując: „Ooh, what a sexy, unusual place,” ale przerwała, gdy okazało się, że pracuje w venture capital: „Okay, never mind,” powiedziała z humorem.

Nie zabrakło również odważnych żartów na temat jej albumu Man’s Best Friend, którego okładka pokazuje ją na czworakach. Sabrina szybko wyjaśniła sytuację, śmiejąc się:

„Ludzie się przestraszyli, ale jeśli powiększysz obraz, to wyraźnie widać, że Bowen Yang pomaga mi wstać … po tym jak Martin Short zepchnął mnie z linii bufetu.”

Performance pełen energii

Sabrina zakończyła segment humorystyczny, gdy Kenan Thompson „aresztował” ją za bycie zbyt seksowną, używając różowych kajdanek i twierdząc, że wielokrotnie udawała policjantkę na koncertach. A

W części muzycznej Sabrina wykonała swój hit „Manchild”, skacząc po łóżku w różowej bieliźnie SNL, a podczas występu „Nobody’s Son” padły na żywo dwa nieocenzurowane przekleństwa.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Saturday Night Live (@nbcsnl)

Tagi


Popularne newsy

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”
NEWS

Selena Gomez odpowiada na zaczepkę Hailey Bieber: „Nie ma to wpływu na moje życie”

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?
NEWS

Czy Live Nation zapowiedziało właśnie koncert Wu Tang Clanu w Polsce?

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym
NEWS

Pitbull wraca do Polski. Live Nation zapowiedziało koncert na Stadionie Narodowym

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”
NEWS

Tymański tłumaczy się z odwołanych koncertów: „Nasz były management przeszarżował z oceną sprzedaży koncertów”

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta
NEWS

Reprezentant Polski w piłce nożej, znany z ostrych komentarzy, pełen podziwu dla Pezeta

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat
NEWS

Nie żyje muzyk Limp Bizkit. Artysta miał 48 lat

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje
NEWS

50 Cent wprowadza na rynek luksusowy koniak Branson 505. Cena butelki trunku szokuje

Polecane

CGM
Natalia Szroeder wydaje album „REM” na winylu – wyjątkowa gratka dla fanów analogowego brzmienia

Natalia Szroeder wydaje album „REM” na winylu – wyjątkowa gratka ...

Winylowe wydanie dla kolekcjonerów i audiofilów

6 minut temu

CGM
Były mąż oskarża Jennifer Lopez o zdradę

Były mąż oskarża Jennifer Lopez o zdradę

Noa i Lopez byli małżeństwem przez rok

18 minut temu

CGM
Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społeczność LGBTQ+

Snoop Dogg wydaje dziecięcą piosenkę „Love Is Love” wspierającą społec ...

Tekst piosenki promuje różnorodność rodzin

1 godzinę temu

CGM
David Gilmour wyklucza współpracę z Rogerem Watersem: „Nie ma takiej możliwości”

David Gilmour wyklucza współpracę z Rogerem Watersem: „Nie ma takiej m ...

Muzyk krytykuje polityczne poglądy Watersa

2 godziny temu

CGM
Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w dorosłości nie brałem narkotyków”

Bedoes 2115: „Od 18 roku życia napiłem się dwa razy (…) Nigdy w ...

Abstynencja jako wybór stylu życia

13 godzin temu

CGM
Popek wyspowiada się u Wojewódzkiego. „Od poukładanych idoli różnie się jedynie tym, że oni robią gorsze rzeczy ale ukrywają je pod aksamitnym PR”.

Popek wyspowiada się u Wojewódzkiego. „Od poukładanych idoli róż ...

"Nie dopuściłem się żadnego czynu zabronionego, a za głupie żarty przepraszam"

13 godzin temu