Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Najnowsze fotografie pokazują Diddy’ego spędzającego czas na świeżym powietrzu, śmiejąc się i rozmawiając z innymi więźniami na dziedzińcu.
Diddy na więziennym dziedzińcu
Na zdjęciach wykonanych w sobotę widać rapera w ciemnoniebieskim grubym płaszczu, szarych spodniach i szarej czapce. Rozmawia i żartuje z innymi osadzonymi, wyglądając na całkowicie zrelaksowanego.
W pewnym momencie Diddy podaje komuś rękę. Cała grupa wydaje się zainteresowana zwykłą rozmową – w powietrzu nie czuć żadnej napiętej atmosfery.
To już drugi zestaw zdjęć rapera w więzieniu, po tym, jak wczoraj opublikowano zdjęcie Diddiego w jasnopomarańczowej czapce, wyglądającego nieco poważniej.
Diddy w Fort Dix – spokojniejsze warunki
Diddy został przydzielony do Fort Dix na początku tego tygodnia – co jest dla niego dużym sukcesem, bo sam o to wnioskował. To więzienie o niskim stopniu zabezpieczenia w New Jersey, gdzie rapper odbędzie karę po skazaniu za dwa naruszenia ustawy Mann Act.
Diddy odpoczywa i integruje się
Czas spędzony na dziedzińcu to miła przerwa dla Diddiego, który ma już przydzielone obowiązki w więzieniu – w tym pracę w pralni.
Jego prawnik, Mark Geragos, ujawnił w podcaście „2 Angry Men”, że martwił się o rapera w więzieniu, ale wygląda na to, że Diddy radzi sobie całkiem dobrze.
