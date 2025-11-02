Są nowe zdjęcia Diddy’ego z więzienia. Raper uśmiecha się i rozmawia z innymi współwięźniami w przerwie od pracy w pralni

Najnowsze fotografie pokazują Diddy’ego spędzającego czas na świeżym powietrzu, śmiejąc się i rozmawiając z innymi więźniami na dziedzińcu.

Diddy na więziennym dziedzińcu

Na zdjęciach wykonanych w sobotę widać rapera w ciemnoniebieskim grubym płaszczu, szarych spodniach i szarej czapce. Rozmawia i żartuje z innymi osadzonymi, wyglądając na całkowicie zrelaksowanego.

W pewnym momencie Diddy podaje komuś rękę. Cała grupa wydaje się zainteresowana zwykłą rozmową – w powietrzu nie czuć żadnej napiętej atmosfery.

To już drugi zestaw zdjęć rapera w więzieniu, po tym, jak wczoraj opublikowano zdjęcie Diddiego w jasnopomarańczowej czapce, wyglądającego nieco poważniej.

Diddy w Fort Dix – spokojniejsze warunki

Diddy został przydzielony do Fort Dix na początku tego tygodnia – co jest dla niego dużym sukcesem, bo sam o to wnioskował. To więzienie o niskim stopniu zabezpieczenia w New Jersey, gdzie rapper odbędzie karę po skazaniu za dwa naruszenia ustawy Mann Act.

Diddy odpoczywa i integruje się

Czas spędzony na dziedzińcu to miła przerwa dla Diddiego, który ma już przydzielone obowiązki w więzieniu – w tym pracę w pralni.

Jego prawnik, Mark Geragos, ujawnił w podcaście „2 Angry Men”, że martwił się o rapera w więzieniu, ale wygląda na to, że Diddy radzi sobie całkiem dobrze.