CGM

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

Koncert przerwany po godzinie

2026.02.01

opublikował:

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

fot. mat. pras.

Pojawiły się nowe wieści dotyczące Ryszarda Rynkowskiego. Po niespodziewanym przerwaniu sobotniego koncertu w Pruszkowie okazało się, że kolejny zaplanowany występ artysty również się nie odbędzie. Organizator przekazał pilny komunikat dotyczący wydarzenia oraz losów zakupionych biletów.

Powrót na scenę po przerwie zakończony przedwcześnie

W sobotę 31 stycznia Ryszard Rynkowski po dłuższej przerwie wrócił na scenę, występując w centrum kultury w Pruszkowie. Już od początku koncertu widoczne było, że artysta nie czuje się najlepiej. Miał trudności z poruszaniem się, do czego sam nawiązał w krótkiej wypowiedzi do publiczności.

W trakcie występu piosenkarz poruszył również temat przemijania oraz osobistych doświadczeń z ostatnich miesięcy, przyznając, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas. Jego słowa wyraźnie poruszyły zgromadzoną publiczność.

Koncert przerwany po godzinie

Ku zaskoczeniu fanów, koncert został niespodziewanie przerwany po około godzinie. Ryszard Rynkowski z widocznym trudem opuścił scenę, co wzbudziło niepokój wśród uczestników wydarzenia. Wówczas nie podano oficjalnych informacji dotyczących dalszych planów koncertowych artysty.

Odwołany koncert w Tomaszowie Mazowieckim

Na niedzielę 1 lutego zaplanowany był kolejny koncert Ryszarda Rynkowskiego, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim. Jak jednak potwierdził organizator, wydarzenie zostało odwołane w ostatniej chwili.

– Koncert nie odbędzie się w dniu dzisiejszym, jest to informacja sprzed chwili. Decyzja o ewentualnym terminie zastępczym jeszcze nie zapadła – przekazano w rozmowie z mediami.

Co z biletami na odwołany koncert?

Organizator odniósł się również do kwestii zwrotu biletów. Osoby, które zakupiły wejściówki na odwołany koncert, mogą liczyć na pełny zwrot kosztów. Jednocześnie zachęcono fanów do zachowania biletów w przypadku wyznaczenia nowego terminu wydarzenia.

Na ten moment nie podano informacji, kiedy Ryszard Rynkowski ponownie pojawi się na scenie. Fani z niecierpliwością czekają na dalsze komunikaty dotyczące stanu zdrowia artysty i jego planów koncertowych.

Tagi


Popularne newsy

Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty
NEWS

Jay-Z, Pusha T i Harvey Weinstein w nowych dokumentach Epsteina – FBI publikuje niezweryfikowane raporty

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą
NEWS

Świat oszalał? Taco nawinął w swoim numerze o leku przeciwbólowym. Ten znika z aptek, a GIF bada czy numer nie jest nielegalną reklamą

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego
NEWS

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego

Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”
NEWS

Modelki: „Mi nie umiesz mówić nie, kiedy znikam wracasz”

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa
NEWS

Kendrick Lamar może pobić rekord Jaya-Z i Kanye Westa

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole
NEWS

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”
NEWS

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

Polecane

CGM
Lady Gaga przerwała koncert w Tokio. Ostre słowa pod adresem ICE

Lady Gaga przerwała koncert w Tokio. Ostre słowa pod adresem ICE

"Życie ludzi jest niszczone tuż przed naszymi oczami"

6 godzin temu

CGM
Maynard James Keenan nie chce śpiewać części utworów Tool. „Teksty są po prostu głupie”

Maynard James Keenan nie chce śpiewać części utworów Tool. „Teksty są ...

„Czuję, że zawiodłem te piosenki”

6 godzin temu

CGM
Justin Timberlake wrócił na scenę po diagnozie boreliozy. Pierwszy występ od miesięcy

Justin Timberlake wrócił na scenę po diagnozie boreliozy. Pierwszy wys ...

Hołd dla Pharrell Williamsa

6 godzin temu

CGM
Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził ...

Apel Michała Wiśniewskiego do fanów

6 godzin temu

CGM
Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv”, który powstawał w warunkach wojennych

Apashe i Alina Pash tworzą teledysk do utworu „Kyiv”, który powstawał ...

Podczas dziesięciodniowych zdjęć ekipa i artyści mieszkali w schronach przeciwbombowych

13 godzin temu

CGM
Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zespołu. Teraz tłumaczą, że nie jest to dokument o zespole

Red Hot Chili Peppers udzielili wywiadów do filmu o byłym członku zesp ...

„Nie mieliśmy wpływu kreatywnego”

13 godzin temu