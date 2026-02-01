Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

fot. mat. pras.

Pojawiły się nowe wieści dotyczące Ryszarda Rynkowskiego. Po niespodziewanym przerwaniu sobotniego koncertu w Pruszkowie okazało się, że kolejny zaplanowany występ artysty również się nie odbędzie. Organizator przekazał pilny komunikat dotyczący wydarzenia oraz losów zakupionych biletów.

Powrót na scenę po przerwie zakończony przedwcześnie

W sobotę 31 stycznia Ryszard Rynkowski po dłuższej przerwie wrócił na scenę, występując w centrum kultury w Pruszkowie. Już od początku koncertu widoczne było, że artysta nie czuje się najlepiej. Miał trudności z poruszaniem się, do czego sam nawiązał w krótkiej wypowiedzi do publiczności.

W trakcie występu piosenkarz poruszył również temat przemijania oraz osobistych doświadczeń z ostatnich miesięcy, przyznając, że był to dla niego wyjątkowo trudny czas. Jego słowa wyraźnie poruszyły zgromadzoną publiczność.

Koncert przerwany po godzinie

Ku zaskoczeniu fanów, koncert został niespodziewanie przerwany po około godzinie. Ryszard Rynkowski z widocznym trudem opuścił scenę, co wzbudziło niepokój wśród uczestników wydarzenia. Wówczas nie podano oficjalnych informacji dotyczących dalszych planów koncertowych artysty.

Odwołany koncert w Tomaszowie Mazowieckim

Na niedzielę 1 lutego zaplanowany był kolejny koncert Ryszarda Rynkowskiego, tym razem w Tomaszowie Mazowieckim. Jak jednak potwierdził organizator, wydarzenie zostało odwołane w ostatniej chwili.

– Koncert nie odbędzie się w dniu dzisiejszym, jest to informacja sprzed chwili. Decyzja o ewentualnym terminie zastępczym jeszcze nie zapadła – przekazano w rozmowie z mediami.

Co z biletami na odwołany koncert?

Organizator odniósł się również do kwestii zwrotu biletów. Osoby, które zakupiły wejściówki na odwołany koncert, mogą liczyć na pełny zwrot kosztów. Jednocześnie zachęcono fanów do zachowania biletów w przypadku wyznaczenia nowego terminu wydarzenia.

Na ten moment nie podano informacji, kiedy Ryszard Rynkowski ponownie pojawi się na scenie. Fani z niecierpliwością czekają na dalsze komunikaty dotyczące stanu zdrowia artysty i jego planów koncertowych.