RX zaatakowany przez słuchacza: „Tomek (Chada) to się w grobie przewraca”

RX zapowiedział kilka dni temu współpracę z Buddą, czym – jak się okazało – naraził się części słuchaczy Chady. Po jego facebookowym postem znalazły się komentarze użytkowników, sugerujących, że producent „się sprzedał”, że „zawiódł słuchaczy”, że zamiast wesprzeć utalentowanych twórców z podziemia współpracuje z Buddą. Jeden ze słuchaczy napisał wprost: „Tomek to się w grobie przewraca”, co skłoniło RX-a, by odeprzeć atak.

„Odmówiłem dwóch walk w MMA po „Procederze”. Miałbym mieszkanie w Mławie, którą kocham, tylko za to, że wyszedłbym i padł. Odmówiłem produkcji muzyki dla dzieci youtuberów pod klauzulą tajności, że nawet byś nie wiedział, że ja to robiłem. Pisząc takie słowa, waż je mocno, bo robisz komuś krzywdę. Dla Ciebie to tylko komentarz, mi nie jest obojętnie, bo jeśli tu jesteś, byłeś, to moje nutki trafiały do Ciebie, za co jestem Ci wdzięczny. Jestem przekonany, że wszystkim, co w życiu zrobiłem, to nie zrobiłem żadnego wstydu. Wszystko pod czym podpisuję się nazwiskiem moich rodziców. Bardzo daleko lecisz w tym, że się mój przyjaciel w grobie przewraca” – odpisał słuchaczowi RX.

Skolim wspiera RX-a

Producent podbił swój emocjonalny komentarz, publikując screen w formie osobnego posta na facebookowym profilu. Wpis zwrócił uwagę Skolima, który przyszedł do RX-a z kilkoma słowami wsparcia.

„RX legenda. Jeszcze wszystko przed Tobą. Powtórzę po raz setny – nie czytaj i nie przejmuj się tym” – zaproponował producentowi wokalista.