RUSH po raz pierwszy wystąpią w Polsce

Legendarny kanadyjski zespół RUSH ogłosił daty swojej nadchodzącej trasy koncertowej Fifty Something Tour, która obejmie Amerykę Południową, Wielką Brytanię i Europę w 2027 roku. Fani w Polsce będą mieli okazję zobaczyć Geddy’ego Lee i Alexa Lifesona po raz pierwszy na żywo – koncert odbędzie się 27 marca 2027 w TAURON Arenie Kraków.

Powrót legendarnego duetu po 50 latach muzyki

Geddy Lee (bas, instrumenty klawiszowe, wokal) oraz Alex Lifeson (gitara, wokal) będą świętować ponad pół wieku muzyki RUSH i oddadzą hołd zmarłemu perkusiście Neilowi Peartowi. W trasie towarzyszyć im będzie niemiecka perkusistka Anika Nilles oraz klawiszowiec Loren Gold, znani z pracy z Jeffem Beckiem i The Who.

Trasa koncertowa: unikalne setlisty i 24 koncerty w 13 krajach

Podczas 24 koncertów w 13 krajach zespół będzie grał dwa sety każdego wieczoru. Setlisty będą się różnić w zależności od koncertu, a muzycy czerpać będą spośród ponad 40 utworów, w tym największych hitów i ulubionych piosenek fanów.

Pierwsza wizyta w Polsce i sprzedaż biletów

Koncert w Krakowie będzie pierwszym w historii zespołu w Polsce. Limitowana przedsprzedaż dla subskrybentów newslettera Alter Art rozpocznie się 25 lutego o godz. 10:00, natomiast otwarta sprzedaż biletów wystartuje 27 lutego o godz. 10:00 na stronie alterart.pl.

Głos muzyków i rodziny Neila Pearta

Geddy Lee podkreśla:

„Nie możemy się doczekać powrotu do miast, w których nie graliśmy od tak dawna, a także odwiedzenia nowych miejsc. Przygotowujemy około 40 utworów, aby urozmaicać koncerty każdego wieczoru. Mamy ogromną nadzieję, że dołączycie do nas, aby świętować 50 lat muzyki Rush i oddać Neilowi hołd.”

Wdowa po Neilu Pearcie, Carrie Nuttall-Peart, oraz jego córka Olivia dodają, że cieszą się z celebracji muzyki zespołu i pamięci o Neilu, którego dziedzictwo inspirowało pokolenia fanów.

O zespole RUSH

RUSH to kanadyjski zespół, który zrewolucjonizował rocka dzięki połączeniu mistrzowskiej instrumentalistyki, epickich wokali i prowokujących tekstów. Zespół sprzedał ponad 45 milionów albumów, zdobył siedem nominacji do GRAMMY i został wprowadzony do Rock & Roll Hall of Fame, Canadian Music Hall of Fame oraz Canadian Songwriters Hall of Fame.