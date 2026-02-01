Rosalía zaskoczyła fanów występem na koncercie charytatywnym dla Palestyny

Rosalía niespodziewanie pojawiła się na koncercie charytatywnym wspierającym Palestynę, który odbył się w czwartek 19 stycznia w Barcelonie. Hiszpańska artystka nie była zapowiadana w line-upie wydarzenia, jednak to właśnie ona zamknęła wieczór swoim występem w hali Palau Sant Jordi.

Niespodziewany występ i utwór „La Perla”

Podczas koncertu Rosalía wykonała utwór „La Perla”, pochodzący z jej najnowszego albumu „Lux”, który ukazał się w listopadzie i spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem krytyków. Publiczność wcześniej mogła zobaczyć występy takich artystów jak Bad Gyal, Tinariwen, Amaia oraz Morad, jednak to niespodziewane pojawienie się Rosalíi było najbardziej komentowanym momentem wieczoru.

Dochód z koncertu przeznaczony na wsparcie palestyńskiej kultury

Całkowity dochód z wydarzenia został przeznaczony na rzecz Palestinian Performing Arts Network, a także kilku ośrodków kultury działających w Palestynie, w tym AJEE/Lajee Center oraz Dar Qandeel. Koncert miał na celu wsparcie lokalnych artystów i inicjatyw kulturalnych dotkniętych trwającym konfliktem.

Rosalía o Palestynie i odpowiedzialności artystów

Występ Rosalíi na koncercie charytatywnym wpisuje się w jej wcześniejsze wypowiedzi dotyczące sytuacji w Palestynie. Przed premierą albumu „Lux” artystka znalazła się w centrum kontrowersji po tym, jak projektant mody Miguel Adrover odmówił współpracy z nią, zarzucając jej brak publicznego wsparcia dla Palestyny.

Rosalía odpowiedziała wówczas, że potępia przemoc i śmierć niewinnych ludzi, jednocześnie podkreślając, że realne zmiany powinny pochodzić od osób sprawujących władzę, a nie z wzajemnego piętnowania się w przestrzeni publicznej.