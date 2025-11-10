Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Hiszpańska piosenkarka Rosalía ustanowiła nowy rekord na platformie Spotify. Jej najnowszy album „LUX” stał się najczęściej odtwarzanym albumem w pierwszy dzień wydania przez hiszpańskojęzyczną artystkę.
Płyta ukazała się 7 listopada 2025 roku i jest czwartym studyjnym albumem Rosalíi, a jednocześnie długo wyczekiwanym następcą głośnego wydawnictwa Motomami z 2022 roku.
Rekordowe liczby streamingów
Według danych Spotify, album „LUX” osiągnął 42,1 miliona odtworzeń w pierwszym dniu, co więcej niż podwaja wynik jej poprzedniego krążka (Motomami), który w debiucie osiągnął 16 milionów odtworzeń.
Poprzedni rekord należał do Karol G, której album Mañana Será Bonito z 2023 roku zgromadził 35,7 miliona streamów w pierwszy dzień premiery.
Krytyczne uznanie i wyjątkowe brzmienie
Recenzenci byli zachwyceni nowym wydawnictwem Rosalíi. Magazyn NME przyznał albumowi pięć gwiazdek, podkreślając m.in. zdolność artystki do śpiewania w 13 różnych językach i eksperymentalne podejście do brzmienia.
„‘LUX’ zawiera nie tylko całe światy, ale i astralne sfery, łącząc Ziemię z tym, co uważasz za niebo. To album, który wymaga od słuchacza zaangażowania, ale w zamian nagradza wielokrotnie” – napisano w recenzji.
Gościnne współprace i inspiracje muzyczne
Album został zapowiedziany w październiku 2025, a pierwszy singiel „Berghain” przyniósł współpracę Rosalíi z Björk i Yves Tumor. Wcześniej, w 2023 roku, Rosalía nagrała duet z Björk pt. Oral.
Ponadto potwierdzono, że Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk współtworzył utwór „Reliquia”, w którym artystka śpiewa po hiszpańsku przy klasycznie inspirowanej instrumentacji.
Inni twórcy zaangażowani w powstawanie „LUX” to m.in.: Caroline Shaw, David Rodriguez, Dylan Wiggins, Noah Goldstein i Ryan Tedder.
„LUX” – podróż przez emocje i nowe brzmienia
Album „LUX” składa się z 18 utworów, łącząc w sobie ekspresję hiszpańskiego popu, eksperymentalne dźwięki i klasyczne aranżacje. Rosalía w swoich tekstach śpiewa m.in.:
„Straciłam ręce w Jerez i oczy w Rzymie / Dorastałam i nauczyłam się bezwstydności gdzieś w Barcelonie / Straciłam język w Paryżu, czas w Los Angeles / Szpilki w Mediolanie, uśmiech w UK.”