Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

Hiszpańska piosenkarka Rosalía ustanowiła nowy rekord na platformie Spotify. Jej najnowszy album „LUX” stał się najczęściej odtwarzanym albumem w pierwszy dzień wydania przez hiszpańskojęzyczną artystkę.

Płyta ukazała się 7 listopada 2025 roku i jest czwartym studyjnym albumem Rosalíi, a jednocześnie długo wyczekiwanym następcą głośnego wydawnictwa Motomami z 2022 roku.

Rekordowe liczby streamingów

Według danych Spotify, album „LUX” osiągnął 42,1 miliona odtworzeń w pierwszym dniu, co więcej niż podwaja wynik jej poprzedniego krążka (Motomami), który w debiucie osiągnął 16 milionów odtworzeń.

Poprzedni rekord należał do Karol G, której album Mañana Será Bonito z 2023 roku zgromadził 35,7 miliona streamów w pierwszy dzień premiery.

Krytyczne uznanie i wyjątkowe brzmienie

Recenzenci byli zachwyceni nowym wydawnictwem Rosalíi. Magazyn NME przyznał albumowi pięć gwiazdek, podkreślając m.in. zdolność artystki do śpiewania w 13 różnych językach i eksperymentalne podejście do brzmienia.

„‘LUX’ zawiera nie tylko całe światy, ale i astralne sfery, łącząc Ziemię z tym, co uważasz za niebo. To album, który wymaga od słuchacza zaangażowania, ale w zamian nagradza wielokrotnie” – napisano w recenzji.

Gościnne współprace i inspiracje muzyczne

Album został zapowiedziany w październiku 2025, a pierwszy singiel „Berghain” przyniósł współpracę Rosalíi z Björk i Yves Tumor. Wcześniej, w 2023 roku, Rosalía nagrała duet z Björk pt. Oral.

Ponadto potwierdzono, że Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk współtworzył utwór „Reliquia”, w którym artystka śpiewa po hiszpańsku przy klasycznie inspirowanej instrumentacji.

Inni twórcy zaangażowani w powstawanie „LUX” to m.in.: Caroline Shaw, David Rodriguez, Dylan Wiggins, Noah Goldstein i Ryan Tedder.

„LUX” – podróż przez emocje i nowe brzmienia

Album „LUX” składa się z 18 utworów, łącząc w sobie ekspresję hiszpańskiego popu, eksperymentalne dźwięki i klasyczne aranżacje. Rosalía w swoich tekstach śpiewa m.in.: