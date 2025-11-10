Rosalía bije rekord.„LUX” najczęściej odtwarzanym albumem hiszpańskojęzycznej artystki na Spotify 

CGM

„LUX” podbija Spotify

2025.11.10

Hiszpańska piosenkarka Rosalía ustanowiła nowy rekord na platformie Spotify. Jej najnowszy album „LUX” stał się najczęściej odtwarzanym albumem w pierwszy dzień wydania przez hiszpańskojęzyczną artystkę.

Płyta ukazała się 7 listopada 2025 roku i jest czwartym studyjnym albumem Rosalíi, a jednocześnie długo wyczekiwanym następcą głośnego wydawnictwa Motomami z 2022 roku.

Rekordowe liczby streamingów

Według danych Spotify, album „LUX” osiągnął 42,1 miliona odtworzeń w pierwszym dniu, co więcej niż podwaja wynik jej poprzedniego krążka (Motomami), który w debiucie osiągnął 16 milionów odtworzeń.

Poprzedni rekord należał do Karol G, której album Mañana Será Bonito z 2023 roku zgromadził 35,7 miliona streamów w pierwszy dzień premiery.

Krytyczne uznanie i wyjątkowe brzmienie

Recenzenci byli zachwyceni nowym wydawnictwem Rosalíi. Magazyn NME przyznał albumowi pięć gwiazdek, podkreślając m.in. zdolność artystki do śpiewania w 13 różnych językach i eksperymentalne podejście do brzmienia.

„‘LUX’ zawiera nie tylko całe światy, ale i astralne sfery, łącząc Ziemię z tym, co uważasz za niebo. To album, który wymaga od słuchacza zaangażowania, ale w zamian nagradza wielokrotnie” – napisano w recenzji.

Gościnne współprace i inspiracje muzyczne

Album został zapowiedziany w październiku 2025, a pierwszy singiel „Berghain” przyniósł współpracę Rosalíi z Björk i Yves Tumor. Wcześniej, w 2023 roku, Rosalía nagrała duet z Björk pt. Oral.

Ponadto potwierdzono, że Guy-Manuel de Homem-Christo z Daft Punk współtworzył utwór „Reliquia”, w którym artystka śpiewa po hiszpańsku przy klasycznie inspirowanej instrumentacji.

Inni twórcy zaangażowani w powstawanie „LUX” to m.in.: Caroline Shaw, David Rodriguez, Dylan Wiggins, Noah Goldstein i Ryan Tedder.

„LUX” – podróż przez emocje i nowe brzmienia

Album „LUX” składa się z 18 utworów, łącząc w sobie ekspresję hiszpańskiego popu, eksperymentalne dźwięki i klasyczne aranżacje. Rosalía w swoich tekstach śpiewa m.in.:

„Straciłam ręce w Jerez i oczy w Rzymie / Dorastałam i nauczyłam się bezwstydności gdzieś w Barcelonie / Straciłam język w Paryżu, czas w Los Angeles / Szpilki w Mediolanie, uśmiech w UK.”

