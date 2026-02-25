Roksana Węgiel jurorką preselekcji do Eurowizji 2026. Ale nie w Polsce

fot. YouTube

Roksana Węgiel, zwyciężczyni „The Voice Kids” i Eurowizji Junior, została zaproszona do roli jurorki w niemieckich preselekcjach „Eurovision Song Contest — Das Deutsche Finale 2026!”. To prestiżowe wydarzenie odbędzie się w sobotę i zgromadzi dziewięciu uczestników walczących o możliwość reprezentowania Niemiec na Eurowizji.

Roksana Węgiel o roli jurorki w Niemczech

Artystka wyraziła swoje podekscytowanie w mediach społecznościowych:

„Nie zgadniecie, co się dzieje w sobotę. Jadę do Niemiec — właściwie lecę — i będę jurorką niemieckich preselekcji do Eurowizji. Bardzo, bardzo się cieszę. Jestem ciekawa, co uczestnicy tych preselekcji przygotują. Nie mogę się doczekać, będę wam wszystko relacjonować. Dla mnie to jest duże wydarzenie, że w ogóle niemiecka telewizja pomyślała o mnie. To jest mega wyróżnienie.”

Zbliżające się polskie preselekcje do Eurowizji

Równolegle w Polsce trwają przygotowania do krajowych preselekcji do Eurowizji 2026. W konkursie weźmie udział ośmiu uczestników, w tym Alicja Szemplińska, Anastazja, Basia Giewont, Ola Antoniak, Karolina Szczurowska, Stasiek Kukulski, Jeremi Sikorski i Piotr Pręgowski. W tym roku występy nie odbędą się na żywo — będą wcześniej nagrane i wyemitowane 7 marca na TVP1, a zwycięzcę wyłonią widzowie poprzez głosowanie SMS i aplikację TVP VOD. Wyniki zostaną ogłoszone w programie „Pytanie na śniadanie”.

Międzynarodowy sukces Roksany Węgiel

Roksana Węgiel osiągnęła międzynarodowy sukces w młodym wieku, wygrywając „The Voice Kids” oraz Eurowizję Junior z utworem „Anyone I Want to Be”. Zaproszenie do jury niemieckich preselekcji pokazuje, że jej kariera rozwija się także poza granicami Polski i otwiera przed nią nowe międzynarodowe możliwości.