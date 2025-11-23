Rihanna zapowiada długo wyczekiwany album R9. „To musi być niesamowite”

Rihanna ponownie rozbudziła nadzieje fanów, zdradzając kilka szczegółów na temat swojego nadchodzącego albumu — od lat określanego przez społeczność jako R9. Podczas weekendowego wydarzenia w Los Angeles, gdzie promowała nową linię Fenty Beauty Soft’lit Foundation, gwiazda ujawniła, że muzyka jest już w przygotowaniu, ale premiera zależy od jednego warunku.

„To będzie niesamowite. Musi takie być – i to jedyny powód, dla którego jeszcze nie wyszło” – powiedziała w rozmowie z Extra. Dodała, że album musi odzwierciedlać jej rozwój i lata przerwy, które spędziła poza sceną muzyczną.

„Muzyka to plac zabaw. Chcę się nią bawić”

Rihanna podkreśliła, że na tym etapie tworzenia najważniejsza jest dla niej radość i swoboda artystyczna.

„Chcę się bawić, a muzyka jest dla mnie placem zabaw. Chcę pokazać, gdzie teraz jestem” – wyjawiła. To sugeruje, że R9 może znacząco różnić się od jej poprzednich projektów, w tym od kultowego Anti z 2016 roku.

Czy na R9 pojawią się goście?

Zapytana o potencjalne współprace, Rihanna przyznała, że jest w tym bardzo selektywna.



„Nie jestem wielką fanką kolaboracji. To musi być naprawdę celowe. Będę wiedzieć, kiedy znajdę właściwy utwór” – zaznaczyła.

Odważne zapowiedzi z 2023 roku

Warto przypomnieć, że ponad rok temu – w trakcie promocji swojego występu na Super Bowl – wokalistka sugerowała, że album powinien ukazać się w 2023 roku.

„Chcę, żeby to było w tym roku. Szczerze, byłoby absurdalne, gdyby nie wyszło” – mówiła w lutym 2023. Dziś jednak przyznaje, że priorytetem jest dla niej dobra zabawa i tworzenie muzyki, która naprawdę ją porusza.

„Mam materiał, który może być hitem”

Zaledwie kilkanaście dni temu w rozmowie z Entertainment Tonight Rihanna zdradziła, że jest w posiadaniu utworów, które jej zdaniem mają potencjał na przeboje. Artystka określiła swoją nową muzykę jako „bardzo dobrą”.

Fani wciąż czekają, ale wszystko wskazuje na to, że prace nad R9 są bliżej ukończenia niż kiedykolwiek.