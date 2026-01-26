Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Album Don’t Be Dumb pojawił się prawie osiem lat po poprzednim projekcie Rocky’ego i stał się pierwszym dużym wydawnictwem hip-hopowym tego roku. Debiut okazał się imponujący – płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 po podliczeniu wyników sprzedaży z pierwszego tygodnia.

Wyniki sprzedaży i wyjaśnienie prognoz

Według raportów album sprzedał się w liczbie 123 000 jednostek albumowych w pierwszym tygodniu, co jest nieco poniżej pierwotnych prognoz A$AP Rocky’ego, które zakładały 200 000 sprzedanych egzemplarzy. Różnica wynikała głównie z tego, że nie wszystkie zamówione winyle zostały wysłane i dlatego nie zostały uwzględnione w ostatecznych wynikach. Ostateczne prognozy wynosiły 119 000, więc finalna liczba 123 000 jest niewielkim, ale znaczącym wzrostem.

Rywalizujący artyści tego tygodnia, ENHYPEN i Bad Bunny, zanotowali sprzedaż na poziomie około 121 000 jednostek.

Rihanna nie kryje radości

Rihanna podzieliła się swoją radością na Twitterze:

„Just me here to let yall know my baby daddy got the NUMBER 1 ALBUM!!! Aaahhhhhh hah! DONT BE DUMB!!!”

Fani związku Rocky’ego i Rihanny odebrali to z entuzjazmem, niektórzy postrzegają to także jako satysfakcjonującą odpowiedź w kontekście ostatnich dyskusji o relacjach Rocky’ego z Drake’iem.