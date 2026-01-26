Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl
Album Don’t Be Dumb pojawił się prawie osiem lat po poprzednim projekcie Rocky’ego i stał się pierwszym dużym wydawnictwem hip-hopowym tego roku. Debiut okazał się imponujący – płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 po podliczeniu wyników sprzedaży z pierwszego tygodnia.
Wyniki sprzedaży i wyjaśnienie prognoz
Według raportów album sprzedał się w liczbie 123 000 jednostek albumowych w pierwszym tygodniu, co jest nieco poniżej pierwotnych prognoz A$AP Rocky’ego, które zakładały 200 000 sprzedanych egzemplarzy. Różnica wynikała głównie z tego, że nie wszystkie zamówione winyle zostały wysłane i dlatego nie zostały uwzględnione w ostatecznych wynikach. Ostateczne prognozy wynosiły 119 000, więc finalna liczba 123 000 jest niewielkim, ale znaczącym wzrostem.
Rywalizujący artyści tego tygodnia, ENHYPEN i Bad Bunny, zanotowali sprzedaż na poziomie około 121 000 jednostek.
Rihanna nie kryje radości
Rihanna podzieliła się swoją radością na Twitterze:
„Just me here to let yall know my baby daddy got the NUMBER 1 ALBUM!!! Aaahhhhhh hah! DONT BE DUMB!!!”
Fani związku Rocky’ego i Rihanny odebrali to z entuzjazmem, niektórzy postrzegają to także jako satysfakcjonującą odpowiedź w kontekście ostatnich dyskusji o relacjach Rocky’ego z Drake’iem.
Strumieniowanie i fizyczne wydania
Z 123 000 sprzedanych jednostek, 76 000 pochodziło ze streamingu, co jest najlepszym wynikiem w karierze artysty. Pozostałe 47 000 jednostek to sprzedaż fizycznych nośników, takich jak winyle, CD czy kasety.
Wydania fizyczne i cyfrowe obejmowały m.in.:
-
standardową 15-utworową wersję LP i CD
-
kasetę
-
wersję cyfrową i streamingową z dwoma dodatkowymi utworami
-
ponad tuzin wariantów winyli
-
deluxe boxy CD z gadżetami
Dodatkowe utwory to m.in.:
-
„I Smoked Away My Brain (I’m God x Demons)” – mashup z Clams Casino i Imogen Heap
-
„FLACKITO JOYDE” z Tokischa