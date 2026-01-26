CGM

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Rihanna nie kryje radości

2026.01.26

opublikował:

Rihanna świętuje numer jeden A$AP Rocky’ego z albumem Don’t Be Dumb

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Album Don’t Be Dumb pojawił się prawie osiem lat po poprzednim projekcie Rocky’ego i stał się pierwszym dużym wydawnictwem hip-hopowym tego roku. Debiut okazał się imponujący – płyta zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 po podliczeniu wyników sprzedaży z pierwszego tygodnia.

Wyniki sprzedaży i wyjaśnienie prognoz

Według raportów album sprzedał się w liczbie 123 000 jednostek albumowych w pierwszym tygodniu, co jest nieco poniżej pierwotnych prognoz A$AP Rocky’ego, które zakładały 200 000 sprzedanych egzemplarzy. Różnica wynikała głównie z tego, że nie wszystkie zamówione winyle zostały wysłane i dlatego nie zostały uwzględnione w ostatecznych wynikach. Ostateczne prognozy wynosiły 119 000, więc finalna liczba 123 000 jest niewielkim, ale znaczącym wzrostem.

Rywalizujący artyści tego tygodnia, ENHYPEN i Bad Bunny, zanotowali sprzedaż na poziomie około 121 000 jednostek.

Rihanna nie kryje radości

Rihanna podzieliła się swoją radością na Twitterze:

„Just me here to let yall know my baby daddy got the NUMBER 1 ALBUM!!! Aaahhhhhh hah! DONT BE DUMB!!!”

Fani związku Rocky’ego i Rihanny odebrali to z entuzjazmem, niektórzy postrzegają to także jako satysfakcjonującą odpowiedź w kontekście ostatnich dyskusji o relacjach Rocky’ego z Drake’iem.

Strumieniowanie i fizyczne wydania

Z 123 000 sprzedanych jednostek, 76 000 pochodziło ze streamingu, co jest najlepszym wynikiem w karierze artysty. Pozostałe 47 000 jednostek to sprzedaż fizycznych nośników, takich jak winyle, CD czy kasety.

Wydania fizyczne i cyfrowe obejmowały m.in.:

  • standardową 15-utworową wersję LP i CD

  • kasetę

  • wersję cyfrową i streamingową z dwoma dodatkowymi utworami

  • ponad tuzin wariantów winyli

  • deluxe boxy CD z gadżetami

Dodatkowe utwory to m.in.:

  • „I Smoked Away My Brain (I’m God x Demons)” – mashup z Clams Casino i Imogen Heap

  • „FLACKITO JOYDE” z Tokischa

Tagi


Popularne newsy

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni
NEWS

„Nocowana” z Wieniawą” osiągnęła właśnie astronomiczną sumę na Allegro. Do końca licytacji nadal pozostaje 19 dni

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy
NEWS

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym
NEWS

Dawid Podsiadło z prawdziwą bombą na WOŚP. Do wylicytowania występ u boku artysty na PGE Narodowym

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30
NEWS

Kubańczyk wraca do klatki. Raper zawalczy z Akopem Szostakiem na gali FAME MMA 30

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów
NEWS

Konflikt w rodzinie Beckhamów poruszył fanów. Numer Victorii Beckham z 2001 roku wraca na szczyt list przebojów

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką
NEWS

The Game dementuje plotki o trójkącie z matką swojego syna i jej matką

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”
NEWS

Bonson publikuje numer z Planet ANM i zapowiada trasę koncertową. „W tłumie się strasznie źle czuje przeważnie, tłumię gniew tak, że gniew kłuję mnie w klatce”

Polecane

CGM
Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

Yungblud komentuje krytykę po zdjęciu z wokalistą Rammstein

„Nie miałem pojęcia"

2 godziny temu

CGM
Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The Moment

Charli XCX chce, by era „Brat” zakończyła się przed premierą filmu The ...

Charlie pragnie wyzwań i zmiany środowiska twórczego,

2 godziny temu

CGM
Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania

2 godziny temu

CGM
Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „Bohemian Rhapsody” Queen

Kim Kardashian zdradza kulisy narodzin North West. Kanye West puścił „ ...

Poród przy muzyce Queen. Kanye West w roli DJ-a

3 godziny temu

CGM
Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w muzyce od nowa”

Harry Styles wraca po trzech latach przerwy. „Musiałem zakochać się w ...

„Zrozumiałem, dlaczego bycie w tłumie jest tak wyjątkowe”

3 godziny temu

CGM
Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie dissy

Tede niszczy Mesa, mimo, że nie nagrał odpowiedzi na jego dwa ostatnie ...

Od piątku fani rapu zastanawiają się, czy Jacek odpowie na nowe zaczepki Piotrka

3 godziny temu