Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci

Poznaliśmy imiona i płeć dziecka.

2025.09.24

opublikował:

Rihanna i A$AP Rocky zostali rodzicami po raz trzeci

fot. Instagram / @badgalriri

Rihanna i A$AP Rocky powitali na świecie trzecie dziecko. Maleństwo urodziło się 13 września, ale dopiero kilka minut temu informację podano do publicznej wiadomości. Wokalistka i raper nie ukrywali, że po dwóch synach marzą o tym, by wreszcie mieć córkę. Dziś wiemy już, że tak właśnie się stało – do RZA i Riota dołączyła dziewczynka – Rocki Irish Mayers.

Tradycja imion na „R” zachowana

Jak widać, zgodnie z deklaracją Rocky’ego, para zachowała tradycję nadawania swoim pociechom imion rozpoczynających się na literę „R”. Przypomnijmy – Rihanna ma na imię Robyn, natomiast jej partner – Rakim.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez badgalriri (@badgalriri)

