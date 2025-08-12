Szukaj
CGM

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

"Przeprosiny w tej sytuacji nie znaczą nic" - grzmi ReTo.

2025.08.12

opublikował:

ReTo odpalił się po koncercie Maxa Korzha. Raper pisze o „publicznym pluciu na niego i jego ojczyznę”

fot. Bartek Wiski

Sobotni koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym przyniósł szereg nieprzyjemnych incydentów. Część fanów zeskakiwała z trybun, szturmowała barierki, nie brak było także banderowskich flag i innych symboli kojarzonych ze zbrodniarzem. Premier Donald Tusk poinformował dziś, że po koncercie ponad 60 obywateli Białorusi i Ukrainy zostanie wydalonych z Polski.

Incydent z PGE Narodowego skomentował także ReTo. Raper podkreśla, że nie zgadza się na takie zachowania, do jakich dochodziło w sobotę przy okazji koncertu Białorusina.

„Jestem dumny z bycia Polakiem”

Jestem dumny z bycia Polakiem. Mam znajomych z Ukrainy, którzy w Polsce są od lat, prowadzą firmy, płacą podatki, szanują mnie, mój kraj i jego historię, dlatego w zamian otrzymują mój szacunek.

Nie będę jednak siedzieć cicho w sytuacji, kiedy ktoś, kto jest tu gościem i znalazł schronienie w ciężkiej sytuacji, w zamian publicznie pluje na mnie i moją ojczyznę, wymachując symboliką, która bezpośrednio wiąże się z ogromną krzywdą, jaka spotkała ten kraj. Przeprosiny w tej sytuacji nie znaczą nic. Co ma wisieć, nie utonie – napisał raper, dołączając do jednego ze stories przekreślone zdjęcie Maxa Korzha.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24
NEWS

Ten Typ Mes i Marika pokłócili się na wizji w TVN24

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację
NEWS

Diss Bedoes „spadł z rowerka”. Raper komentuje sytuację

Gigant rapowej sceny na płycie Numera
NEWS

Gigant rapowej sceny na płycie Numera

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa
NEWS

Bedoes zrugał publiczność na koncercie 50 Centa

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada
NEWS

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa
NEWS

Producent Firmy wyjaśnia, dlaczego zablokował diss Bedoesa

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury
NEWS

Koncert Maxa Korzha na PGE Narodowym. Bójki, banderowskie flagi i zawiadomienie do prokuratury

Polecane

CGM
Dawid Podsiadło i Artur Rojek z kolejnym utworem zagranym na dachu Spodka

Dawid Podsiadło i Artur Rojek z kolejnym utworem zagranym na dachu Spo ...

To zapowiedź nadchodzącego koncertowego wydawnictwa.

1 godzinę temu

CGM
Taylor Swift zapowiedziała nowy album

Taylor Swift zapowiedziała nowy album

Poznaliśmy tytuł nadchodzącego krążka.

5 godzin temu

CGM
Bosski Roman komentuje zablokowanie dissu Bedoesa

Bosski Roman komentuje zablokowanie dissu Bedoesa

Bit, na którym nawinął Borys, był bitem z kawałka Firmy.

6 godzin temu

CGM
Kafar z mocnym przesłaniem w beefie Bedoesa z Eripe

Kafar z mocnym przesłaniem w beefie Bedoesa z Eripe

Bedoes komentuje wypowiedź reprezentanta Dixon37.

6 godzin temu

CGM
Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesiąt osób

Po koncercie białoruskiego rapera władze wydalają z Polski kilkadziesi ...

Konsekwencje rozróby, do której doszło przy okazji występu na PGE Narodowym.

7 godzin temu

CGM
Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Tede twierdzi, że Matheo go olał. Producent odpowiada

Matheo nieco inaczej patrzy na zakończenie współpracy z TDF-em

9 godzin temu