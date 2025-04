Raz a dobrze – Open’er Festival z kolejnym headlinerem

Kiedy w pierwszej połowie kwietnia Alter Art przedstawiał kolejne gwiazdy Open’era, w mediach społecznościowych bardzo widoczne były głosy niezadowolenia. Choć skład obejmujący takich artystów jak choćby Jorja Smith, J Balvin, Peso Pluma czy ScHoolboyQ trudno uznać za słaby, to odbiorze ogłoszenia na pewno nie pomógł fakt, iż trzeba było na nie tak długo czekać. Tym razem organizatorzy gdyńskiej imprezy nie wystawiają cierpliwości fanów na tak ciężką próbę i jeszcze przed końcem maja „wjeżdżają” z kolejnym headlinerem.

Stara gwardia trzyma się mocno

Główną gwiazdą trzeciego dnia tegorocznego Open’er Festivalu będzie Muse. Zespół wystąpi na głównej scenie imprezy 4 lipca. Trzeba przyznać, że Alter Art stawia w tym roku na weteranów – Muse, Nine Inch Nails, Linkin Park, Massive Attack – to wyraźny zwrot ku nostalgii w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w line-upie gdyńskiego festiwalu.

Open’er 2025 odbędzie się w dniach 2-5 lipca.