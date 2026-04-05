RAYE przeprasza fanów, którzy kupili jej winyla. Do sklepów trafiła wersja bez finalnego miksu

RAYE przeprosiła fanów, którzy zakupili jej najnowszy album „THIS MUSIC MAY CONTAIN HOPE” na winylu, ponieważ płyta nie zawiera ostatecznych miksów utworów.

Winylowa pierwsza edycja

Album, który jest drugim w dorobku artystki i następcą debiutu z 2023 roku „My 21st Century Blues”, ukazał się 27 marca 2026 roku.

Podczas wywiadu dla Apple Music z Zane’em Lowe, RAYE przyznała, że proces dopracowywania finalnego miksu był „piękny, ale bolesny”, a winyl został wytłoczony przed zakończeniem produkcji.

„Mój winyl to pierwsza edycja. Naprawdę przepraszam… przepraszam wszystkich, którzy kupili album. Dostajecie album, to nie jest fałszywy produkt. Jednak to pierwszy miks. Chcę, żebyście wiedzieli, że cyfrowe wersje niektórych piosenek są trochę inne. Musicie to zaakceptować, bo zrobiłam wszystko, co w mojej mocy” – powiedziała RAYE.

Koncepcja albumu i układ winyla

Artystka podzieliła album na cztery „sezony”, a każda strona wydania winylowego odpowiada jednemu z nich. Takie podejście nadaje wydawnictwu wyjątkową narrację i wprowadza słuchacza w różnorodne klimaty muzyczne.

Plany koncertowe

RAYE ma zaplanowaną dużą trasę po USA w kwietniu i maju, a także kilka występów w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku. Wśród nich znajdują się dwa koncerty w The O2 w Londynie oraz występy headlinerów na Reading & Leeds.

Dodatkowo wokalistka będzie wspierać Bruno Mars podczas jego dużej trasy „The Romantic Tour” w Ameryce Północnej w sierpniu, wrześniu i październiku.