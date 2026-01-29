Ray J: „Prawie umarłem” podczas hospitalizacji z powodu zapalenia płuc

Ray J ujawnił, że „prawie umarł” w wyniku hospitalizacji spowodowanej zapalenie płuc. Piosenkarz trafił do szpitala w Las Vegas po tym, jak zaczął doświadczać problemów z oddychaniem oraz bólu w klatce piersiowej.

Stan zdrowia artysty

Ray J powrócił na Instagram, aby podzielić się aktualizacją stanu zdrowia:

„Moje serce bije tylko w 25 procentach, ale jeśli pozostanę skoncentrowany i będę podążał właściwą drogą, wszystko będzie w porządku. Moje zdrowie nie jest OK, dziękuję wszystkim za wsparcie i modlitwy w tym trudnym czasie.”

Artysta podziękował swoim rodzicom, siostrze Brandy oraz koleżance z programu Love Cabin, Shili Hasanoff, za nieustającą pomoc i wsparcie.

Krytyczne chwile i ostrzeżenie o przyszłości

Ray J podkreślił w mediach społecznościowych, że jego życie było zagrożone:

„Prawie umarłem!! Żyję dzięki waszym modlitwom i wsparciu!!”

W osobnym nagraniu artysta zasugerował, że jego przyszłość może być niepewna:

„2027 na pewno będzie dla mnie końcem. Tak mówią” – powiedział, na co przyjaciel odpowiedział: „Nie mów tak… do diabła z lekarzem”.

Problemy osobiste Ray’a J

Artysta przeżył burzliwe miesiące w życiu prywatnym. W listopadzie został aresztowany po tym, jak miał rzekomo wyciągnąć broń w kierunku byłej żony, Princess Love, w trakcie incydentu zarejestrowanego podczas transmisji na żywo.

Ray J i Princess są małżeństwem od 2016 roku i mają dwoje dzieci: córkę Melody (7 lat) i syna Epika (6 lat). W lutym 2024 Princess Love po raz czwarty złożyła pozew o rozwód od Ray’a J, po wcześniejszych trzech podobnych wnioskach, które zostały wycofane. Obecny status ich związku nie jest znany.