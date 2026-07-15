Queens Of The Stone Age wracają z nowym singlem „Easy Street”. Psychodeliczny numer pokazuje nowe oblicze zespołu

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Queens Of The Stone Age powrócili z nowym materiałem. Amerykański zespół rockowy zaprezentował singiel „Easy Street”, który jest pierwszą premierową piosenką grupy od czasu wydania albumu „In Times New Roman…” w 2023 roku. Utwór łączy psychodeliczne brzmienia, charakterystyczny humor Josha Homme’a oraz surową energię, która od lat wyróżnia twórczość zespołu.

Queens Of The Stone Age wydali nowy singiel „Easy Street”

„Easy Street” to pierwszy oficjalnie wydany studyjny materiał Queens Of The Stone Age od kilku lat. Piosenka wcześniej była już znana fanom, ponieważ zespół po raz pierwszy zaprezentował ją podczas trasy „Catacombs” jesienią ubiegłego roku.

Utwór szybko zdobył popularność wśród publiczności koncertowej i regularnie pojawiał się w setliście zespołu. Fani zwracali uwagę na inne niż dotychczas brzmienie kompozycji, wskazując na jej bardziej spokojny, psychodeliczny i eksperymentalny charakter.

Josh Homme o wyjątkowym charakterze nowej piosenki

Lider Queens Of The Stone Age, Josh Homme, przyznał, że „Easy Street” jest utworem opartym na sprzecznościach. Według muzyka piosenka łączy humor i ból, pokazując, że często najważniejsze momenty życia kryją się właśnie w niedoskonałościach.

Homme podkreślił, że podczas nagrywania zespół celowo pozostawił błędy i naturalne niedociągnięcia. Utwór został zrealizowany bardziej jak spontaniczne demo niż perfekcyjnie wygładzona produkcja studyjna.

Zdaniem artysty właśnie te niedoskonałości sprawiają, że muzyka brzmi prawdziwie i zachowuje ludzki charakter.

Surowe brzmienie i psychodeliczne inspiracje

„Easy Street” wyróżnia się akustyczną gitarą, psychodelicznymi syntezatorami oraz charakterystyczną dla Queens Of The Stone Age mieszanką rocka, bluesa i alternatywnych wpływów.

W nagraniu pojawia się również wokalistka Nikki Lane, której chropowaty, mocny głos kontrastuje z bardziej spokojnym i melodyjnym śpiewem Josha Homme’a.

Za produkcję utworu odpowiadają Josh Homme oraz basista zespołu Michael Shuman.

Teledysk do „Easy Street” pełen czarnego humoru

Premierze singla towarzyszy oficjalny teledysk wyreżyserowany przez Tony’ego Wolskiego i Christophera Gruse’a. Historia klipu została oparta na pomyśle Josha Homme’a.

Wideo rozpoczyna się sceną, w której poturbowany i zmęczony Homme próbuje uciec przed nietypową grupą pościgową. Wśród jego prześladowców pojawiają się m.in. członkowie zespołu wcielający się w samych siebie, Juggalo, święty Mikołaj z centrum handlowego, miłośnik skórzanych strojów oraz kowboj prowadzący miniaturowego konia.

Teledysk stopniowo zmienia kierunek i przedstawia historię, która skupia się na osobach często pomijanych lub ocenianych przez społeczeństwo.

Fani reagują na nowe brzmienie Queens Of The Stone Age

Pierwsze koncertowe wykonania „Easy Street” wywołały spore zainteresowanie wśród fanów. Wielu słuchaczy zauważyło, że utwór różni się od wcześniejszego stylu zespołu.

W komentarzach pojawiały się opinie, że piosenka ma bardziej luksusowy, spokojny klimat i momentami przypomina twórczość Davida Bowiego. Część fanów zwracała uwagę na wpływy flamenco oraz bardziej melodyjne podejście do kompozycji.

Jednocześnie wielu odbiorców podkreślało, że mimo zmian Queens Of The Stone Age nadal zachowują charakterystyczną atmosferę swojej muzyki.