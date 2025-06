Quebonafide zdradził „wielki sekret”

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

W najbliższy wtorek na łamach Kanału Zero Krzysztof Stanowski ma przeprowadzić długą rozmowę z Quebonafide. Wiele wskazuje na to, że będzie to materiał bliższy konwencjonalnej rozmowie, niż opublikowana w tym tygodniu rozmowa Winiego z Que. Materiał wzbudził różne reakcje – jedni docenili trolling, drudzy wręcz przeciwnie.

Oglądanie rozmowy Winiego z Quebonafide jest wymagające, a wyłuskanie z niej jakichkolwiek konkretów – trudne. Nie jest jednak niemożliwe, co udowadnia sam Wini, publikując na swoim kanale szorty.

Quebo nigdy nie użył klaksonu w samochodzie?

W jednym z wyciętych fragmentów rozmowy panowie rozmawiają o zachowaniach kierowców i o przepuszczaniu innych przemieszczających się samochodami oraz pieszych. Wini podkreślił, jak ważne jest bycie uprzejmym na drodze, na co Quebo dodał, że „prawie zawsze wpuszcza innych”. Raper zadeklarował, że zdradzi Winiemu „wielki sekret”

– Mam dla ciebie takiego newsa. Nie wiem, czy gdzieś kiedyś mówiłem o tym, więc to jest unikatowe. Nigdy w życiu nie użyłem klaksonu. Użyłem go, sprawdzając dźwięk klaksonu, ale nigdy na drodze – powiedział raper.

Wini dopytywał, czy dotyczy to także korzystania z dzwonka podczas jazdy na rowerze. – Nie, nigdy. Pewnie kilka razy powinienem, ale… – urwał raper.

Lil Konon przypomniał na tiktokowym profilu fragment odcinka „Przygód Wesołego Hypemana”, którym Quebo trąbi i świetnie się przy tym bawi, ale to było raczej „sprawdzanie dźwięku klaksonu”, a nie trąbienie na kogoś.

Oba materiały znajdziecie poniżej.