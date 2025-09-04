Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” będzie dostępny na platformach VOD już tej jesieni. To wyjątkowa okazja dla fanów, którzy nie mieli szansy zobaczyć premierowego seansu online w czerwcu 2025 roku.

Premiera online z biletami

Pierwszy pokaz musicalu odbył się 26 czerwca 2025 roku w formie specjalnego wydarzenia internetowego. Wstęp był możliwy wyłącznie po wcześniejszym zakupie biletu. Najtańsza pula wejściówek kosztowała 75,99 zł, a seans obejrzeli tylko ci, którzy zdecydowali się na zakup wcześniej. Dzięki VOD dostęp do produkcji stanie się znacznie szerszy.

Sukces na Festiwalu w Gdyni

„PÓŁNOC/POŁUDNIE” nie tylko zdobył zainteresowanie publiczności, ale także został doceniony przez środowisko filmowe. Musical został zakwalifikowany do Konkursu Perspektywy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja walczy o prestiżową nagrodę Szafirowe Lwy oraz finansowe wyróżnienie w wysokości 50 tysięcy złotych.

Kiedy i gdzie oglądać musical Quebonafide na VOD?

Choć dokładna platforma streamingowa nie została jeszcze potwierdzona, wiadomo już, że musical Quebonafide zadebiutuje w internecie jesienią 2025 roku. To oznacza, że po kilku miesiącach oczekiwania każdy fan będzie mógł zobaczyć artystyczne dzieło rapera w domowym zaciszu.

Dlaczego „PÓŁNOC/POŁUDNIE” to ważny projekt?

Produkcja łączy elementy sztuki filmowej, muzyki i teatru, co czyni ją wyjątkową na polskim rynku. Quebonafide znany jest z artystycznych eksperymentów, a musical jest kolejnym dowodem jego niekonwencjonalnego podejścia do twórczości. Upublicznienie go na VOD otwiera nowy rozdział w karierze rapera i pozwala na jeszcze większe dotarcie do słuchaczy i widzów.