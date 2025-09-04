Szukaj
CGM

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Musical Quebonafide trafi do internetu

2025.09.04

opublikował:

Quebonafide udostępni musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” w streamingu

Musical „PÓŁNOC/POŁUDNIE” będzie dostępny na platformach VOD już tej jesieni. To wyjątkowa okazja dla fanów, którzy nie mieli szansy zobaczyć premierowego seansu online w czerwcu 2025 roku.

Premiera online z biletami

Pierwszy pokaz musicalu odbył się 26 czerwca 2025 roku w formie specjalnego wydarzenia internetowego. Wstęp był możliwy wyłącznie po wcześniejszym zakupie biletu. Najtańsza pula wejściówek kosztowała 75,99 zł, a seans obejrzeli tylko ci, którzy zdecydowali się na zakup wcześniej. Dzięki VOD dostęp do produkcji stanie się znacznie szerszy.

Sukces na Festiwalu w Gdyni

„PÓŁNOC/POŁUDNIE” nie tylko zdobył zainteresowanie publiczności, ale także został doceniony przez środowisko filmowe. Musical został zakwalifikowany do Konkursu Perspektywy podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Produkcja walczy o prestiżową nagrodę Szafirowe Lwy oraz finansowe wyróżnienie w wysokości 50 tysięcy złotych.

Kiedy i gdzie oglądać musical Quebonafide na VOD?

Choć dokładna platforma streamingowa nie została jeszcze potwierdzona, wiadomo już, że musical Quebonafide zadebiutuje w internecie jesienią 2025 roku. To oznacza, że po kilku miesiącach oczekiwania każdy fan będzie mógł zobaczyć artystyczne dzieło rapera w domowym zaciszu.

Dlaczego „PÓŁNOC/POŁUDNIE” to ważny projekt?

Produkcja łączy elementy sztuki filmowej, muzyki i teatru, co czyni ją wyjątkową na polskim rynku. Quebonafide znany jest z artystycznych eksperymentów, a musical jest kolejnym dowodem jego niekonwencjonalnego podejścia do twórczości. Upublicznienie go na VOD otwiera nowy rozdział w karierze rapera i pozwala na jeszcze większe dotarcie do słuchaczy i widzów.

 

Tagi


Popularne newsy

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”
NEWS

Tede drwi z dissu Mesa. Raper pokazał domofon z „podbitym okiem”

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?
NEWS

Na co bambi wydała pierwszy zarobiony milion?

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka
NEWS

Paluch przekonuje, że „to internet zrobił złą krew” między nim a Multim. Mocna reakcja Mulciaka

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”
NEWS

Skolim o współpracy z Matą: „Nie zaprzyjaźniłem się z nim”

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”
NEWS

bambi: „Dużo ludzi może wk***ać to, co dzieje się w moim życiu”

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu
NEWS

Sabrina Carpenter komentuje hejt na byłego chłopaka po ich rozstaniu

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz
NEWS

Cardi B nie wytrzymała. Została zapytana o trójkąt i ciążę. Raperka rzuciła długopisem w dziennikarz

Polecane

CGM
Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL komentuje

Czy Taylor Swift zagra podczas Super Bowl 2026 Halftime Show? NFL kome ...

Taylor Swift w gronie faworytów?

7 sekund temu

CGM
Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora serialu „Stranger Things”

Tame Impala prezentują nowy singiel „Loser” z udziałem gwiazdora seria ...

Nadchodzi nowy album Tame Impala?

4 minuty temu

CGM
Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym sobie kupić kawalerkę”

Doda zdradza stawki za swoje występy: „Za 20-minutowe show mogłabym so ...

Doda ogranicza koncerty i stawia na krótkie występy

4 godziny temu

CGM
„Together For Palestine” na Wembley. Nieoczekiwany występ Portishead

„Together For Palestine” na Wembley. Nieoczekiwany występ Portishead

Portishead z wyjątkowym występem

4 godziny temu

CGM
Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Eldo w nowym singlu Pezeta i Ajrona

Co trzeba zrobić, by zdobyć EP-kę Pezeta i Ajrona?

9 godzin temu

CGM
Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Lady Gaga w nowych odcinkach „Wednesday”

Artystka nie tylko gra w serialu, ale nagrała również singiel i klip.

11 godzin temu