Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień

fot. mat. pras.

Quebonafide po raz kolejny udowadnia, że należy do absolutnej czołówki polskiej muzyki. Jego najnowszy, pożegnalny album „Północ / Południe” osiągnął status diamentowej płyty, co jest wyjątkowym wydarzeniem – to pierwszy diament przyznany po wprowadzeniu nowych, znacznie bardziej wymagających progów ZPAV.

Nowe zasady obowiązują od 2025 roku, przez co zdobycie wyróżnienia stało się o wiele trudniejsze niż wcześniej. Fakt, że Quebonafide przekroczył próg w tak krótkim czasie, tylko potwierdza jego dominującą pozycję na rynku i ogromne wsparcie fanów.

Nowe wymagania ZPAV – jak zmieniły się progi dla albumów i singli?

W 2025 roku ZPAV (Związek Producentów Audio-Video) wprowadził kluczowe zmiany w systemie certyfikacji płyt. Modyfikacje objęły zarówno albumy, jak i single, znacząco podnosząc wymogi dotyczące sprzedaży oraz przychodów cyfrowych.

Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie nowych kryteriów.

Progi certyfikacji dla ALBUMÓW (sprzedaż fizyczna i cyfrowa)

ZPAV zachował określone ilości wymaganych egzemplarzy, ale zmienił sposób liczenia sprzedaży cyfrowej i ustalił nowe przeliczniki dla nośników winylowych.

Nowe progi ilościowe dla muzyki rozrywkowej (pop, rap, rock):

Złota Płyta: 15 000 egz.

Platynowa Płyta: 30 000 egz.

Podwójna Platyna: 60 000 egz.

Potrójna Platyna: 90 000 egz.

Diamentowa Płyta: 150 000 egz.

Podwójna Diamentowa: 300 000 egz.

Potrójna Diamentowa: 450 000 egz.

W pozostałych kategoriach muzycznych progi różnią się:

Muzyka klasyczna, jazz, blues:

Złoto: 5 000

Platyna: 10 000

Diament: 50 000

Soundtracki:

Złoto: 10 000

Platyna: 20 000

Diament: 100 000

Nowe zasady uwzględniania sprzedaży cyfrowej

Poprzednio: 20 zł przychodu cyfrowego = 1 „sprzedana kopia”.

Obecnie: 35 zł przychodu cyfrowego = 1 jednostka albumu.

To ogromna zmiana, która znacznie ogranicza wpływ streamingów na zdobywanie certyfikatów.

Winyle liczone są mocniej

Nowy regulamin podbija znaczenie sprzedaży analogowej:

1 sprzedany winyl = 2,5 sztuki albumu.

Progi certyfikacji dla SINGLI (przychód cyfrowy)

W przypadku singli ZPAV całkowicie odszedł od liczenia „sztuk sprzedaży”, przechodząc na system oparty wyłącznie na wartości przychodów z serwisów streamingowych i sprzedaży cyfrowej.

Nowe progi przychodowe dla singli:

Złota Płyta: 125 000 zł

Platynowa: 250 000 zł

Podwójna Platyna: 500 000 zł

Potrójna Platyna: 750 000 zł

Diamentowa: 1 000 000 zł

Podwójny Diament: 2 000 000 zł

Potrójny Diament: 3 000 000 zł

Progi wzrosły nawet o 250% – co sprawia, że obecnie uzyskanie certyfikatu dla singla jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Quebonafide osiąga diament przy NAJWYŻSZYCH progach w historii

W kontekście powyższych zmian sukces Quebonafide nabiera jeszcze większej mocy. Album „Północ/Południe” przekroczył 150 tys. sprzedanych egzemplarzy a a więc osiągnął poziom, który dziś jest realny jedynie dla największych gwiazd polskiej muzyki. Wielu artystów nie jest w stanie przebić bariery pojedynczej platyny, co pokazuje skalę tego wyniku.

Quebonafide z czwartym diamentem

„Północ / Południe” to już czwarty diamentowy album w karierze Quebonafide. Dla wielu słuchaczy i obserwatorów sceny muzycznej stanowi to pewnego rodzaju symboliczne podsumowanie jego drogi artystycznej, zwłaszcza że projekt ma charakter pożegnalny. Raper po raz kolejny udowodnił, że jego twórczość ma nie tylko ogromną wartość artystyczną, ale także masowy wpływ na polską kulturę muzyczną.