CGM

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień

Diamentowy sukces w nowej erze ZPAVu

2025.11.19

opublikował:

Quebonafide osiąga kolejny diament. Sukces jest o tyle znaczący, że ZPAV zmienił progi przyznawania takich wyróżnień

fot. mat. pras.

Quebonafide po raz kolejny udowadnia, że należy do absolutnej czołówki polskiej muzyki. Jego najnowszy, pożegnalny album „Północ / Południe” osiągnął status diamentowej płyty, co jest wyjątkowym wydarzeniem – to pierwszy diament przyznany po wprowadzeniu nowych, znacznie bardziej wymagających progów ZPAV.

Nowe zasady obowiązują od 2025 roku, przez co zdobycie wyróżnienia stało się o wiele trudniejsze niż wcześniej. Fakt, że Quebonafide przekroczył próg w tak krótkim czasie, tylko potwierdza jego dominującą pozycję na rynku i ogromne wsparcie fanów.

Nowe wymagania ZPAV – jak zmieniły się progi dla albumów i singli?

W 2025 roku ZPAV (Związek Producentów Audio-Video) wprowadził kluczowe zmiany w systemie certyfikacji płyt. Modyfikacje objęły zarówno albumy, jak i single, znacząco podnosząc wymogi dotyczące sprzedaży oraz przychodów cyfrowych.

Poniżej znajduje się szczegółowe zestawienie nowych kryteriów.

Progi certyfikacji dla ALBUMÓW (sprzedaż fizyczna i cyfrowa)

ZPAV zachował określone ilości wymaganych egzemplarzy, ale zmienił sposób liczenia sprzedaży cyfrowej i ustalił nowe przeliczniki dla nośników winylowych.

Nowe progi ilościowe dla muzyki rozrywkowej (pop, rap, rock):

  • Złota Płyta: 15 000 egz.

  • Platynowa Płyta: 30 000 egz.

  • Podwójna Platyna: 60 000 egz.

  • Potrójna Platyna: 90 000 egz.

  • Diamentowa Płyta: 150 000 egz.

  • Podwójna Diamentowa: 300 000 egz.

  • Potrójna Diamentowa: 450 000 egz.

W pozostałych kategoriach muzycznych progi różnią się:

Muzyka klasyczna, jazz, blues:

  • Złoto: 5 000

  • Platyna: 10 000

  • Diament: 50 000

Soundtracki:

  • Złoto: 10 000

  • Platyna: 20 000

  • Diament: 100 000

Nowe zasady uwzględniania sprzedaży cyfrowej

  • Poprzednio: 20 zł przychodu cyfrowego = 1 „sprzedana kopia”.

  • Obecnie: 35 zł przychodu cyfrowego = 1 jednostka albumu.

To ogromna zmiana, która znacznie ogranicza wpływ streamingów na zdobywanie certyfikatów.

Winyle liczone są mocniej

Nowy regulamin podbija znaczenie sprzedaży analogowej:

  • 1 sprzedany winyl = 2,5 sztuki albumu.

Progi certyfikacji dla SINGLI (przychód cyfrowy)

W przypadku singli ZPAV całkowicie odszedł od liczenia „sztuk sprzedaży”, przechodząc na system oparty wyłącznie na wartości przychodów z serwisów streamingowych i sprzedaży cyfrowej.

Nowe progi przychodowe dla singli:

  • Złota Płyta: 125 000 zł

  • Platynowa: 250 000 zł

  • Podwójna Platyna: 500 000 zł

  • Potrójna Platyna: 750 000 zł

  • Diamentowa: 1 000 000 zł

  • Podwójny Diament: 2 000 000 zł

  • Potrójny Diament: 3 000 000 zł

Progi wzrosły nawet o 250% – co sprawia, że obecnie uzyskanie certyfikatu dla singla jest trudniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

Quebonafide osiąga diament przy NAJWYŻSZYCH progach w historii

W kontekście powyższych zmian sukces Quebonafide nabiera jeszcze większej mocy. Album „Północ/Południe” przekroczył 150 tys. sprzedanych egzemplarzy a a więc osiągnął poziom, który dziś jest realny jedynie dla największych gwiazd polskiej muzyki. Wielu artystów nie jest w stanie przebić bariery pojedynczej platyny, co pokazuje skalę tego wyniku.

Quebonafide z czwartym diamentem

„Północ / Południe” to już czwarty diamentowy album w karierze Quebonafide. Dla wielu słuchaczy i obserwatorów sceny muzycznej stanowi to pewnego rodzaju symboliczne podsumowanie jego drogi artystycznej, zwłaszcza że projekt ma charakter pożegnalny. Raper po raz kolejny udowodnił, że jego twórczość ma nie tylko ogromną wartość artystyczną, ale także masowy wpływ na polską kulturę muzyczną.

Tagi


Popularne newsy

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo
NEWS

Reprezentantki Niemiec w Eurowizji popełniły wspomagane samobójstwo

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”
NEWS

Popek pozbył się złotych zębów. „Wampir z Łomianek o uśmiechu Britney Spears”

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy
NEWS

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”
NEWS

Eminem idzie na wojnę z australijską marką, za użycie w nazwie słowa „Shady”

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?
NEWS

bambi zapowiedziała premierę pierwszego singla po opuszczeniu wytworni Young Leosi?

Billie Elish zwyzywała publicznie Elona Muska. Najbogatszy człowiek na świecie odpowiada wokalistce
NEWS

Billie Elish zwyzywała publicznie Elona Muska. Najbogatszy człowiek na świecie odpowiada wokalistce

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026
NEWS

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Polecane

CGM
Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna” 2026

Pezet ogłasza trzy duże koncerty. Nadchodzi „Trasa Popularna&#82 ...

To pierwsza tak duża seria występów od trzech lat

9 godzin temu

CGM
Do tiktokowego trendu, roznegliżowana Luna wykorzystała wizerunek Jezusa i wywołała burzę

Do tiktokowego trendu, roznegliżowana Luna wykorzystała wizerunek Jezu ...

"Tell Jesus that the b**ch is back"

9 godzin temu

CGM
Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie sprzedać trzy, stadionowe koncerty? Dziś już wiemy

Kto z polskich artystów, poza Dawidem Podsiadło i sanah, jest w stanie ...

Jej show zobaczy ponad 100 tysięcy osób

12 godzin temu

CGM
Diddy pod lupą policji w Los Angeles. Producent muzyczny oskarża rapera o molestowanie seksualne

Diddy pod lupą policji w Los Angeles. Producent muzyczny oskarża rape ...

Śledztwo w sprawie zarzutów o napaść seksualną

20 godzin temu

CGM
Nicki Minaj dziękuje Donaldowi Trumpowi podczas przemówienia w ONZ

Nicki Minaj dziękuje Donaldowi Trumpowi podczas przemówienia w ONZ

Pierwsza raperka w historii, która zabrała głos na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych

22 godziny temu

CGM
Martha Stewart ambasadorką ginu Dr. Dre i Snoop Dogga

Martha Stewart ambasadorką ginu Dr. Dre i Snoop Dogga

Kultowa gospodyni wraca do świata alkoholu z gwiazdami hip-hopu

22 godziny temu