Quebonafide i Steez83 nagrodzeni w Gdyni

fot. mat. pras.

Zanim Quebonafide ogłosił pożegnalne koncerty na PGE Narodowym, zaprosił fanów do uczestnictwa w „ostatnim koncercie online”. Ten w praktyce okazał się musicalem „PÓŁNOC POŁUDNIE”, który pierwotnie miał być zaprezentowany tylko raz, w ramach PPV, ale potem zgłoszono go również do konkursu Perspektywy towarzyszącego Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Dwie statuetki dla twórców „PÓŁNOC POŁUDNIE”

Właśnie poznaliśmy laureatów tegorocznej edycji. Twórcy „PÓŁNOC POŁUDNIE” otrzymali dwie statuetki – Sebastiana Pańczyka nagrodzono w kategorii Debiut reżyserski lub drugi film, natomiast samego Quebonafide za Wyjątkowy wkład artystyczny.

W Gdyni przyznano także nagrodę Steezowi83. Twórca został doceniony za muzykę do filmu „Trzy miłości”, który startował w konkursie głównym. Nagrodę „Złotego Pazura im. Andrzeja Żuławskiegog otrzymał ponadto film „Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej” w reżyserii Emi Buchwald z udziałem Szczyla.