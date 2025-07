Pusha T komentuje beef Kendricka Lamara z Drakiem: „To mój człowiek”

foto: mat. pras.

Pusha T potwierdza kontakt z Kendrickiem podczas beefu z Drakiem

Podczas wywiadu w programie „The Breakfast Club” Pusha T ujawnił, że był w kontakcie z Kendrickiem Lamarem w trakcie jego medialnego konfliktu z Drake’em. Na pytanie, czy rozmawiał z Lamarem, odpowiedział krótko:

„Hell yeah, he’s my guy.”

Wypowiedź ta wyraźnie pokazuje, po której stronie stoi członek duetu Clipse, a także potwierdza relacje między artystami, mimo że beef dzieli środowisko hip-hopowe.

Kendrick Lamar gościnnie na nowej płycie Clipse

Na nowym albumie Clipse zatytułowanym Let The Lord Sort Them, Lamar pojawia się w utworze „Chains & Whips”. Co istotne, kawałek powstał już w czasie, gdy konflikt między Kendrickiem a Drakiem był w pełni sił.

Pusha T podkreślił, że to, co Kendrick wniósł do tego numeru, „przemawia do duszy” i stanowi przykład doskonałego liryzmu.

Wsparcie dla Kendricka: Pusha T o lojalności i jakości

Pusha T chwali Kendricka nie tylko jako rapera, ale jako artystę, który potrafi trafiać w emocje słuchaczy. W rozmowie wspomniał, że wielcy lirycy „widzą to, co oczywiste”, a Lamar to jeden z tych raperów, którzy „mówią prosto do duszy”.

To nie pierwszy raz, gdy Pusha T otwarcie daje do zrozumienia, że nie sympatyzuje z Drakiem. Ich własny beef z 2018 roku zakończył się ujawnieniem wielu kontrowersji, w tym istnienia syna Drake’a.

„Chains & Whips” – utwór nagrany w środku konfliktu

Pusha T zdradził, że wokale Kendricka do „Chains & Whips” zostały nagrane „w środku wszystkiego”, co oznacza, że Lamar nie zamierzał unikać twórczości mimo medialnego zamieszania. Przeciwnie – jego udział tylko podkreślił zaangażowanie i chęć wypowiadania się poprzez muzykę.

Co dalej z konfliktem Drake vs Kendrick?

Beef między Drakiem a Kendrickiem Lamarem rozgorzał w 2024 roku i przybrał na sile dzięki takim diss trackom jak „Like That”, „Family Matters” czy „Not Like Us”. W tle konfliktu toczą się także działania prawne, a scena hip-hopowa jest wyraźnie podzielona.