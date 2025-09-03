Przykre zakończenie wakacji dla Pink. Wokalistka zaraziła się bakterią E. coli

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

46-letnia gwiazda popu poinformowała fanów, że podczas wakacyjnego wyjazdu zaraziła się groźną bakterią E. coli. Artystka przyznała, że infekcja zmusiła ją do kilku tygodni rekonwalescencji, jednak stara się zachować optymizm.

Na Instagramie Pink udostępniła zdjęcie, na którym odpoczywa na kanapie z kroplówką witaminową. „To wszystko jest normalne i wszystko idzie dobrze” – zapewniła swoich obserwatorów.

Humor i dystans w walce z chorobą

Wokalistka opisała swoje doświadczenie w charakterystyczny dla siebie, żartobliwy sposób: „Kiedy jedziesz na wakacje, masz co jeść, a bakteria E. coli postanawia zadomowić się w twoich jelitach, zabijasz ją przyjaciółmi, córkami i kroplówką z witaminami”.

Według CDC bakteria E. coli może powodować biegunkę, bóle brzucha, wymioty czy gorączkę. Pink nie ujawniła jednak, gdzie dokładnie przebywała na urlopie ani co było źródłem zakażenia.

Mimo choroby artystka podkreśliła, że woli koncentrować się na pozytywach: „Ehh życie, cytryny i lemoniada oraz wspaniałe wspomnienia, które mogę zapamiętać”.

Pink – jedna z największych gwiazd muzyki pop

Pink, czyli Alecia Beth Moore, od ponad dwóch dekad pozostaje w czołówce światowej sceny muzycznej. Na swoim koncie ma: ponad 60 milionów sprzedanych albumów, trzy nagrody Grammy, dwie Brit Awards i siedem MTV Video Music Awards (w tym prestiżową Michael Jackson Video Vanguard Award).

Do jej największych sukcesów należą albumy Missundaztood czy Funhouse. Pink słynie także z energetycznych koncertów łączących muzykę z akrobatyką oraz działalności charytatywnej na rzecz równości i sprawiedliwości społecznej.