Szukaj
CGM

Przełom w sprawie ciała dziewczyny znalezionego w samochodzie D4vd? Do sieci wyciekły zdjęcia i filmy muzyka z zamordowaną 15-latką

Co wiemy o tragicznym śledztwie LAPD?

2025.09.19

opublikował:

Przełom w sprawie ciała dziewczyny znalezionego w samochodzie D4vd? Do sieci wyciekły zdjęcia i filmy muzyka z zamordowaną 15-latką

Wstrząsająca sprawa wstrzymała karierę młodego muzyka D4vd, znanego z hitu „Romantic Homicide”. W bagażniku Tesli, zarejestrowanej na jego nazwisko, odnaleziono ciało 15-letniej Celeste Rivas. Samochód stał zaparkowany w pobliżu domu w Hollywood Hills, w którym artysta miał mieszkać.

Nauczyciel wspomina relację Celeste i D4vd

Były nauczyciel biologii Celeste Rivas ujawnił, że znał dziewczynę z czasów, gdy uczyła się w Lakeland Village Middle School w Lake Elsinore. Twierdzi, że już w 2024 roku Celeste nawiązała kontakt z D4vd poprzez media społecznościowe. To miało być początkiem relacji, która doprowadziła do jej pierwszego zaginięcia. Dziewczyna uciekła wtedy do Hollywood, ale została odnaleziona i wróciła do matki. Niestety, kolejne zaginięcie w maju 2024 roku zakończyło się tragedią.

Interscope Records wstrzymuje promocję artysty

Po odkryciu ciała w Tesli wytwórnia Interscope Records, a także Sony Music Publishing i Wasserman, zdecydowały o natychmiastowym wstrzymaniu promocji D4vd. Zawieszono m.in. działania związane z deluxe wersją albumu Withered oraz promocją nadchodzącej trasy koncertowej. Jego koncert w Seattle został odwołany, a inne występy stoją pod znakiem zapytania.

Przeszukanie domu w Hollywood Hills

Śledczy z LAPD przeszukali dom w Hollywood Hills, który wynajmował menedżer artysty, Josh Marshall. Policjanci spędzili tam aż 12 godzin, używając luminolu – specjalnej substancji wykrywającej ślady krwi. Oprócz tego zabezpieczono komputer, odciski palców oraz próbki włosów. Do tej pory nie ujawniono, czy znaleziono materiał biologiczny.

Nowe nagrania i dowody

W sieci pojawiło się nagranie transmisji na żywo z udziałem Celeste i D4vd z początku 2024 roku. Widać na nim, jak rozmawiają z fanami, co potwierdza ich znajomość. Dodatkowo odkryto, że oboje mieli identyczny tatuaż „Shhh…” na palcu wskazującym. W mediach pojawiły się również zdjęcia D4vd wykonane w Lake Elsinore, zaledwie kilka minut drogi od domu Celeste.

Co dalej ze śledztwem i karierą D4vd?

LAPD nie wskazało jeszcze oficjalnie podejrzanego, jednak coraz więcej poszlak wiąże muzyka z tragiczną śmiercią Celeste Rivas. Sprawa budzi ogromne emocje wśród fanów oraz całej branży muzycznej. Przyszłość kariery D4vd pozostaje niepewna i zależy od dalszych ustaleń organów ścigania.

Tagi


Popularne newsy

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała
NEWS

Najtrudniejsza w realizacji scena z musicalu „PÓŁNOC / POŁUDNIE” niemal w całości z niego wyleciała

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera
NEWS

Sting o oskarżeniach wobec Seana „Diddy’ego” Combsa i piosence „Every Breath You Take” wykorzystanej przez rapera

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki
NEWS

Zidentyfikowano zwłoki znalezione w samochodzie dv4d. To ciało zaginionej w ubiegłym roku nastolatki

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”
NEWS

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Cardi B jest w ciąży
NEWS

Cardi B jest w ciąży

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły
NEWS

„Wpadłem w dragi jak do przyjaciela” – Kizo i ReTo łączą siły

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp
NEWS

Poznaliśmy gości zaproszonych na nowy album Mobb Depp

Polecane

CGM
67-letnia Madonna ogłasza powrót na parkiet

67-letnia Madonna ogłasza powrót na parkiet

Share Tweet Madonna ogłasza wielki powrót – nowy album już

2 godziny temu

CGM
Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś raper, tylko zwykły śmieć co duka”

Słoń: „Jak ktoś ci pisze tekst, to skumaj – nie jesteś rap ...

W kwestii ghostwritingu Słoń stawia sprawę jasno.

7 godzin temu

CGM
Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedzi zespół nazwał go „biedą”

Fan narzekał na ceny biletów na koncert Łez Adama Konkola. W odpowiedz ...

Zespół mógł milczeć, ale wybrał przemoc.

9 godzin temu

CGM
Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik i Mayor idą „W stronę światła”

Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik i Mayor idą „W stronę światła”

Premierze nowego singla towarzyszy preorder "ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3".

10 godzin temu

CGM
Mata grał na konsoli ze Skeptą i spotkał się z legendą brazylijskiego futbolu

Mata grał na konsoli ze Skeptą i spotkał się z legendą brazylijskiego ...

A jak mija Twój tydzień?

10 godzin temu

CGM
Po porywającym koncercie na Open’erze RAYE wraca na halowy występ do Polski

Po porywającym koncercie na Open’erze RAYE wraca na halowy wystę ...

Gwiazda odwiedzi nas już na początku roku.

11 godzin temu