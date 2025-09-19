Przełom w sprawie ciała dziewczyny znalezionego w samochodzie D4vd? Do sieci wyciekły zdjęcia i filmy muzyka z zamordowaną 15-latką

Wstrząsająca sprawa wstrzymała karierę młodego muzyka D4vd, znanego z hitu „Romantic Homicide”. W bagażniku Tesli, zarejestrowanej na jego nazwisko, odnaleziono ciało 15-letniej Celeste Rivas. Samochód stał zaparkowany w pobliżu domu w Hollywood Hills, w którym artysta miał mieszkać.

Nauczyciel wspomina relację Celeste i D4vd

Były nauczyciel biologii Celeste Rivas ujawnił, że znał dziewczynę z czasów, gdy uczyła się w Lakeland Village Middle School w Lake Elsinore. Twierdzi, że już w 2024 roku Celeste nawiązała kontakt z D4vd poprzez media społecznościowe. To miało być początkiem relacji, która doprowadziła do jej pierwszego zaginięcia. Dziewczyna uciekła wtedy do Hollywood, ale została odnaleziona i wróciła do matki. Niestety, kolejne zaginięcie w maju 2024 roku zakończyło się tragedią.

Interscope Records wstrzymuje promocję artysty

Po odkryciu ciała w Tesli wytwórnia Interscope Records, a także Sony Music Publishing i Wasserman, zdecydowały o natychmiastowym wstrzymaniu promocji D4vd. Zawieszono m.in. działania związane z deluxe wersją albumu Withered oraz promocją nadchodzącej trasy koncertowej. Jego koncert w Seattle został odwołany, a inne występy stoją pod znakiem zapytania.

Przeszukanie domu w Hollywood Hills

Śledczy z LAPD przeszukali dom w Hollywood Hills, który wynajmował menedżer artysty, Josh Marshall. Policjanci spędzili tam aż 12 godzin, używając luminolu – specjalnej substancji wykrywającej ślady krwi. Oprócz tego zabezpieczono komputer, odciski palców oraz próbki włosów. Do tej pory nie ujawniono, czy znaleziono materiał biologiczny.

Nowe nagrania i dowody

W sieci pojawiło się nagranie transmisji na żywo z udziałem Celeste i D4vd z początku 2024 roku. Widać na nim, jak rozmawiają z fanami, co potwierdza ich znajomość. Dodatkowo odkryto, że oboje mieli identyczny tatuaż „Shhh…” na palcu wskazującym. W mediach pojawiły się również zdjęcia D4vd wykonane w Lake Elsinore, zaledwie kilka minut drogi od domu Celeste.