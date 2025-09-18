Szukaj
Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik i Mayor idą „W stronę światła”

Premierze nowego singla towarzyszy preorder "ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3".

2025.09.18

opublikował:

Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik i Mayor idą „W stronę światła”

fot. mat. pras.

Proceente i Łysonżi prezentują utwór „W stronę światła”, pierwszy singiel promujący album „ALOHA OPUS MAGNUM VOL.3”. W kawałku, oprócz reprezentantów Aloha Entertainment, pojawiają się Vienio z Molesty oraz Rzeźnik. Za produkcję muzyczną odpowiada Mayor. „W stronę światła” to motywująca opowieść o nadziei, determinacji w dążeniu do celu oraz zmiennych kolejach losu.

Równolegle z premierą singla, na www.alohasklep.pl l wystartowała przedsprzedaż wydania fizycznego albumu ALOHA OPUS MAGNUM VOL.3. W preorderze dostępne są dwie wersje CD – STANDARD oraz limitowana DELUXE, a także dedykowany projektowi merch. Premiera AOMVOL3 w serwisach cyfrowych zaplanowana jest na 27 listopada 2025.

„ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3”

W nasyconej smogiem rzeczywistości reprezentanci Aloha Ent. stworzyli projekt muzyczny, którego fani hip-hopu potrzebowali niczym tlenu. AOMVOL3 to niezależne i zrealizowane z rozmachem dzieło, do którego swoją cegiełkę dołożyło blisko czterdzieści hip-hopowych znakomitości. Warstwę muzyczną płyty w lwiej części wyprodukował Mayor, miks oraz master całości wykonali Rzeźnik i Mokebe w Postęp Studio. Za oprawę graficzną całości odpowiada Konrad Smolarski (Autograph Studio), identyfikacją video zajęła się ekipa Dobrekino Studio. Album dedykowany jest żywiołowi powietrza.

Tracklista:*

01. F3NIX
Proceente, Łysonżi, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)
02. W stronę światła
Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik (prod. Mayor)
03. Gorzki smak zwycięstwa
Proceente, Łysonżi, XXX, XXX (prod. Mayor)
04. Krew i szampan
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)
05. AOM
Proceente (prod. Mayor)
06. Segment
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)
07. 10 szerpów
Proceente, Łysonżi, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)
08. Opowieść o nas
Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)
09. Kamień z serca
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)
10. Nie przeciągam struny
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)
11.Dłoń
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)
12. Daleko Jeszcze
Łysonżi, XXX, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)
13. Wschód
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX, XXX (prod. XXX)
14. Winnetou
Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)

*Ksywki gości będą prezentowane w kolejnych tygodniach poprzedzających premierę wydawnictwa.

