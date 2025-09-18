Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik i Mayor idą „W stronę światła”

fot. mat. pras.

Proceente i Łysonżi prezentują utwór „W stronę światła”, pierwszy singiel promujący album „ALOHA OPUS MAGNUM VOL.3”. W kawałku, oprócz reprezentantów Aloha Entertainment, pojawiają się Vienio z Molesty oraz Rzeźnik. Za produkcję muzyczną odpowiada Mayor. „W stronę światła” to motywująca opowieść o nadziei, determinacji w dążeniu do celu oraz zmiennych kolejach losu.

Równolegle z premierą singla, na www.alohasklep.pl l wystartowała przedsprzedaż wydania fizycznego albumu ALOHA OPUS MAGNUM VOL.3. W preorderze dostępne są dwie wersje CD – STANDARD oraz limitowana DELUXE, a także dedykowany projektowi merch. Premiera AOMVOL3 w serwisach cyfrowych zaplanowana jest na 27 listopada 2025.

„ALOHA OPUS MAGNUM VOL. 3”

W nasyconej smogiem rzeczywistości reprezentanci Aloha Ent. stworzyli projekt muzyczny, którego fani hip-hopu potrzebowali niczym tlenu. AOMVOL3 to niezależne i zrealizowane z rozmachem dzieło, do którego swoją cegiełkę dołożyło blisko czterdzieści hip-hopowych znakomitości. Warstwę muzyczną płyty w lwiej części wyprodukował Mayor, miks oraz master całości wykonali Rzeźnik i Mokebe w Postęp Studio. Za oprawę graficzną całości odpowiada Konrad Smolarski (Autograph Studio), identyfikacją video zajęła się ekipa Dobrekino Studio. Album dedykowany jest żywiołowi powietrza.

Tracklista:*

01. F3NIX

Proceente, Łysonżi, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)

02. W stronę światła

Proceente, Łysonżi, Vienio, Rzeźnik (prod. Mayor)

03. Gorzki smak zwycięstwa

Proceente, Łysonżi, XXX, XXX (prod. Mayor)

04. Krew i szampan

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)

05. AOM

Proceente (prod. Mayor)

06. Segment

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)

07. 10 szerpów

Proceente, Łysonżi, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)

08. Opowieść o nas

Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)

09. Kamień z serca

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. Mayor)

10. Nie przeciągam struny

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX, XXX, XXX (prod. Mayor)

11.Dłoń

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)

12. Daleko Jeszcze

Łysonżi, XXX, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)

13. Wschód

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX, XXX (prod. XXX)

14. Winnetou

Łysonżi, Proceente, XXX, XXX (prod. XXX)

*Ksywki gości będą prezentowane w kolejnych tygodniach poprzedzających premierę wydawnictwa.