PRO8L3M odpalił promomix i preorder nowej płyty. Poznaliśmy zawartość zestawu wycenionego na 500 zł

fot. Hieniek

Świetne wieści dla fanów PRO8L3Mu. Na kanale 2020 pojawił się promomix nowej płyty Oskara i Steeza. „EX UMBRA AD LIBERTATEM” trafi na rynek 24 października, ale już teraz można zamówić album w przedsprzedaży. – Tym razem uderzamy w surowej, klasycznej konwencji MC / DJ – zapowiadają artyści.

„Set ma przeznaczenie stricte kolekcjonerskie i edukacyjne”

Nowa płyta PRO8L3Mu jest dostępna w dwóch wersjach – „normalną” (za 69 zł) z zestawem nalepek i inną od sklepowej książeczką, a także rozbudowanej o pakiet dodatków i wycenionej na 500 zł. Na co mogą liczyć fani decydujący się na tę wersję?

„Do CD dostajesz wyjątkowy zestaw lockpickingowy będący efektem naszej współpracy z MOK-Workshop. Set łączy najwyższej klasy niemieckie rzemiosło w świecie locksportu z unikalną estetyką PRO8L3M. Wszystkie metalowe elementy są grawerowane logotypami obu marek, a detale wykończono w charakterystycznym kolorze brudnego bordo” – czytamy na stronie z preorderem.

Zawartość zestawu to saszetka, wytrychy, nakładki na wytrychy i kłódka treningowa. PRO8L3M podkreśla, że „set ma przeznaczenie stricte kolekcjonerskie i edukacyjne (locksport)”.