Prime Video ogłasza datę premiery serialu dokumentalnego „DODA". Znamy szczegóły i oficjalny plakat

„DODA” to nie tylko biografia artystki, ale również obraz branży rozrywkowej od środka

2026.01.13

Prime Video ogłasza datę premiery serialu dokumentalnego „DODA". Znamy szczegóły i oficjalny plakat

Prime Video oficjalnie ogłosiło datę premiery serialu dokumentalnego „DODA”, poświęconego życiu i karierze Doroty Rabczewskiej – jednej z najbardziej polaryzujących postaci polskiej popkultury. Trzyodcinkowa produkcja zadebiutuje 20 lutego 2026 roku i będzie dostępna wyłącznie na Prime Video.

Wraz z zapowiedzią platforma zaprezentowała oficjalny plakat, a także udostępniła pierwsze zdjęcia i teaser, zapowiadające bezkompromisowy portret artystki.

Serial „DODA” – prawda bez filtrów

Dokument Prime Video to wielowymiarowa opowieść o ponad 20 latach kariery Dody, naznaczonych spektakularnymi sukcesami, medialnymi konfliktami, skandalami i życiem pod nieustanną obserwacją opinii publicznej. Twórcy pokazują artystkę bez masek – jako kobietę funkcjonującą na własnych zasadach, ale też płacącą wysoką cenę za życie w blasku reflektorów.

Serial porusza tematy odporności psychicznej, presji oczekiwań, samotności oraz granic wolności artystycznej, jednocześnie odsłaniając mechanizmy rządzące polskim show-biznesem: szybkie wynoszenie na szczyt, publiczne lincze i medialne wykluczenia.

Kulisy polskiego show-biznesu

„DODA” to nie tylko biografia artystki, ale również obraz branży rozrywkowej od środka. Przez pryzmat jej historii widzowie obserwują, jak działa system karmiący się skandalem i przerzucający koszty sukcesu na jednostkę.

W serialu pojawiają się osoby, które towarzyszyły Rabczewskiej na różnych etapach życia i kariery, m.in. Nina Terentiew, Edward Miszczak, Maja Sablewska, Tomasz Lubert, Justyna Steczkowska oraz inni przedstawiciele świata mediów i muzyki.

Reżyseria Elizy Kubarskiej

Za reżyserię odpowiada Eliza Kubarska, autorka cenionych filmów dokumentalnych, takich jak „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa” czy „K2. Dotknąć nieba”. Jak podkreśla, kluczowe było zdobycie zaufania bohaterki oraz gotowość do zmierzenia się z trudnymi tematami.

Twórcy korzystali z prywatnych archiwów, niepublikowanych wcześniej materiałów oraz pamiętników Dody, co pozwoliło stworzyć najbardziej intymny portret artystki w jej dotychczasowej karierze.

Kolejna współpraca Prime Video i Papaya Films

Producentem serialu jest Papaya Films, a producentem kreatywnym Kacper Sawicki. Dokument o Dodzie jest kolejnym projektem realizowanym we współpracy z Prime Video po głośnych produkcjach o Robercie Lewandowskim, Wojciechu Szczęsnym i Kubie Błaszczykowskim.

