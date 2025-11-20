Premiera klipu do „Żywej Legendy”. To ostatni teledysk, w którym wystąpił Pono

Bonus RPK wypuścił dziś nowy singiel „Żywa Legenda”, w którym udział wzięli Pono, O.S.T.R. oraz Bizarre. To wyjątkowy utwór łączący klasyczny boom bap z nowoczesnym brzmieniem i osobistym, refleksyjnym przekazem. Dla fanów polskiego hip-hopu, numer ma szczególne znaczenie – jest to bowiem ostatnia nagrana zwrotka Pono, który niespodziewanie odszedł.

„Żywa Legenda” – hołd dla klasycznego rapu

Singiel „Żywa Legenda” to połączenie doświadczenia i współczesnych trendów w hip-hopie. Bonus RPK w swojej twórczości zawsze stawiał na autentyczność i szczerość, co widać również w tym projekcie.

Pono w swojej ostatniej zwrotce nawija:

„Ja gram rap, jak sam to czuję, albo nie gram go w ogóle.”

Taka deklaracja pokazuje, że dla artysty najważniejsza była autentyczność i prawdziwe emocje w muzyce.

Międzynarodowy wymiar projektu dzięki Bizarre’owi

W utworze pojawia się również Bizarre, znany z współpracy z Eminemem i udziału w kultowych projektach amerykańskiej sceny rapowej. Jego wkład nadaje numerowi międzynarodowy wymiar i podkreśla rangę projektu. Obecność takich artystów sprawia, że „Żywa Legenda” łączy polski hip-hop z globalnymi inspiracjami, tworząc unikalny przekaz muzyczny.

Liroy legenda polskiego hip-hopu w projekcie

Nie mogło zabraknąć Liroya, jednego z pionierów polskiego rapu, którego wkład dodaje numerowi historycznej wagi. Jego obecność w „Żywej Legendzie” pokazuje, że projekt łączy różne pokolenia polskiego hip-hopu – od klasyków po młodszych wykonawców. Liroy swoim doświadczeniem muzycznym i charyzmą podkreśla rangę całego przedsięwzięcia.

O.S.T.R. i lokalny wymiar hip-hopu

Nie mogło zabraknąć również O.S.T.R., którego charakterystyczny styl i technika wzbogacają kompozycję. Połączenie klasycznego boom bapu, mocnych, refleksyjnych wersów i międzynarodowego wkładu sprawia, że numer ma wyjątkową wartość zarówno dla fanów polskiego rapu, jak i szerokiego grona słuchaczy na świecie.