CGM

Pras z The Fugees miał działać jako chiński agent. Teraz ma oddać 64 miliony dolarów za udział w zagranicznym lobbingu i spisku

Raperowi grozi nawet 10 lat więzienia

2025.11.04

opublikował:

Pras z The Fugees miał działać jako chiński agent. Teraz ma oddać 64 miliony dolarów za udział w zagranicznym lobbingu i spisku

fot. mat. pras.

Pras Michel, współzałożyciel legendarnej grupy The Fugees, znalazł się w jeszcze większych tarapatach prawnych i finansowych. Raper został zobowiązany do zapłacenia 64 milionów dolarów rządowi USA w związku z zarzutami dotyczącymi zagranicznego lobbingu, spisku oraz manipulowania świadkami.

Pras winny 10 zarzutów karnych

Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez Complex, federalna sędzia Colleen Kollar-Kotelly orzekła, że artysta „uzyskał co najmniej 64 923 226 dolarów z przestępstwa” polegającego na działaniu jako niezarejestrowany agent Chin, udziale w spisku oraz wpływaniu na świadków.

Pras został uznany za winnego 10 zarzutów karnych w kwietniu 2023 roku. Sprawa dotyczyła jego rzekomej współpracy z malezyjskim finansistą Jho Low, który za pośrednictwem rapera miał uzyskać dostęp do administracji Baracka Obamy oraz Donalda Trumpa.

W akcie oskarżenia zarzucono mu również udział w nielegalnym finansowaniu kampanii prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

„Zabrali mu już 100 milionów, a teraz chcą kolejne 64”

Rzeczniczka artysty, Erica Dumas, skomentowała decyzję sądu, mówiąc:

„Zabrali mu już 100 milionów, a teraz chcą kolejnych 64 milionów.”

Pomimo próśb obrony o złagodzenie wyroku, sytuacja muzyka wydaje się coraz trudniejsza.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Pras może usłyszeć wyrok do 10 lat więzienia, choć jego prawnicy starają się skrócić karę ze względu na jego stan zdrowia oraz współpracę z organami ścigania.

Raper przeszedł pilną operację z powodu raka jelita grubego, co spowodowało kilkukrotne przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku. Pierwotnie miał on zapaść w sierpniu, potem w październiku, a obecnie planowany jest na grudzień 2025 roku.

Donald Trump miał rozważać ułaskawienie

W styczniu pojawiły się doniesienia, że były prezydent Donald Trump rozważał ułaskawienie 53-letniego muzyka. Od tamtej pory jednak temat przycichł, a Pras i jego prawnicy wciąż walczą o możliwie najłagodniejszy wyrok.

Tagi


Popularne newsy

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”
NEWS

Ten Typ Mes o spotkaniu z Winim i Sobotą: „Niewiele brakowało do bójki”

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”
NEWS

Mata udostępnił teledysk z Fagatą: „Musisz iść po swoje mała, nie przejmuj się tym, co gada o tobie jakiś leszcz”

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween
NEWS

Halsey i jej narzeczony całkowicie nago w szokującym stroju na Halloween

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat
NEWS

Symbliczny moment dla amerykańskiego hip-hopu. Rap znika z listy Billboardu. Pierwszy raz od 35 lat

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”
NEWS

Gural tłumaczy, dlaczego nagrał z MIÜ: „Namówiły mnie do tego moje dziewczyny”

Diplo żartuje z romansu Katy Perry z Justinem Trudeau: „Umawiałem się zarówno z nią jak i z nim!”
NEWS

Diplo żartuje z romansu Katy Perry z Justinem Trudeau: „Umawiałem się zarówno z nią jak i z nim!”

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”
NEWS

Billie Eilish wzywa miliarderów do działania: „Oddajcie swoje pieniądze”

Polecane

CGM
50 Cent żartuje z Diddy’ego po jego pierwszych zdjęciach z więzienia

50 Cent żartuje z Diddy’ego po jego pierwszych zdjęciach z więzienia

„Właśnie sobie przypomniałem, oni mu dziękują za pranie. LOL”

42 minuty temu

CGM
Wack 100 twierdzi, że kariera Drake’a zakończy się w przyszłym roku

Wack 100 twierdzi, że kariera Drake’a zakończy się w przyszłym roku

Po porażce z UMG nadciągają kolejne problemy

49 minut temu

CGM
Diddy spotkał w więzieniu zawodnika NBA. To z nim rozmawiał na zdjęciach, które trafiły do sieci

Diddy spotkał w więzieniu zawodnika NBA. To z nim rozmawiał na zdjęcia ...

Rozmowy dwóch legend z Nowego Jorku na więziennym spacerniaku

55 minut temu

CGM
6ix9ine twierdzi, że zaoferował NBA YoungBoyowi milion dolarów za wspólny utwór

6ix9ine twierdzi, że zaoferował NBA YoungBoyowi milion dolarów za wspó ...

Niespełniona współpraca dwóch kontrowersyjnych postaci

1 godzinę temu

CGM
Blueface ledwo wyszedł z więzienia, a dwie matki jego dzieci już są na ścieżce wojennej

Blueface ledwo wyszedł z więzienia, a dwie matki jego dzieci już są na ...

Była rapera, kłoci się z inna byłą rapera

1 godzinę temu

CGM
Canal+ ujawnia plakat i datę premiery filmu „Północ / Południe” z Quebonafide

Canal+ ujawnia plakat i datę premiery filmu „Północ / Południe” z Queb ...

Quebonafide łączy muzykę, film i sztukę

2 godziny temu