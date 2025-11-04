Pras z The Fugees miał działać jako chiński agent. Teraz ma oddać 64 miliony dolarów za udział w zagranicznym lobbingu i spisku

fot. mat. pras.

Pras Michel, współzałożyciel legendarnej grupy The Fugees, znalazł się w jeszcze większych tarapatach prawnych i finansowych. Raper został zobowiązany do zapłacenia 64 milionów dolarów rządowi USA w związku z zarzutami dotyczącymi zagranicznego lobbingu, spisku oraz manipulowania świadkami.

Pras winny 10 zarzutów karnych

Jak wynika z dokumentów sądowych uzyskanych przez Complex, federalna sędzia Colleen Kollar-Kotelly orzekła, że artysta „uzyskał co najmniej 64 923 226 dolarów z przestępstwa” polegającego na działaniu jako niezarejestrowany agent Chin, udziale w spisku oraz wpływaniu na świadków.

Pras został uznany za winnego 10 zarzutów karnych w kwietniu 2023 roku. Sprawa dotyczyła jego rzekomej współpracy z malezyjskim finansistą Jho Low, który za pośrednictwem rapera miał uzyskać dostęp do administracji Baracka Obamy oraz Donalda Trumpa.

W akcie oskarżenia zarzucono mu również udział w nielegalnym finansowaniu kampanii prezydenckich w Stanach Zjednoczonych.

„Zabrali mu już 100 milionów, a teraz chcą kolejne 64”

Rzeczniczka artysty, Erica Dumas, skomentowała decyzję sądu, mówiąc:

„Zabrali mu już 100 milionów, a teraz chcą kolejnych 64 milionów.”

Pomimo próśb obrony o złagodzenie wyroku, sytuacja muzyka wydaje się coraz trudniejsza.

Grozi mu nawet 10 lat więzienia

Pras może usłyszeć wyrok do 10 lat więzienia, choć jego prawnicy starają się skrócić karę ze względu na jego stan zdrowia oraz współpracę z organami ścigania.

Raper przeszedł pilną operację z powodu raka jelita grubego, co spowodowało kilkukrotne przesunięcie terminu ogłoszenia wyroku. Pierwotnie miał on zapaść w sierpniu, potem w październiku, a obecnie planowany jest na grudzień 2025 roku.

Donald Trump miał rozważać ułaskawienie

W styczniu pojawiły się doniesienia, że były prezydent Donald Trump rozważał ułaskawienie 53-letniego muzyka. Od tamtej pory jednak temat przycichł, a Pras i jego prawnicy wciąż walczą o możliwie najłagodniejszy wyrok.