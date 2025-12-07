Pras składa apelację w sprawie wyroku za pranie brudnych pieniędzy

CGM

Członek legendarnej grupy Fugees, Pras Michel, złożył oficjalną apelację w celu unieważnienia 14-letniego wyroku więzienia za pranie pieniędzy powiązane z malezyjskim biznesmenem Jho Low i aferą 1MDB.

Zarzuty wobec Prasa – pranie pieniędzy i wpływy polityczne

Federalne władze oskarżyły Prasa o przyjęcie ponad 100 milionów dolarów od Jho Lowa w celu wpływania na amerykańską politykę oraz uniemożliwienia ekstradycji. Wyrok obejmował także konieczność oddania około 64 milionów dolarów. Obrona Prasa próbowała uzyskać nadzór kuratora zamiast więzienia, powołując się na działalność charytatywną artysty oraz rzekomą manipulację ze strony Lowa, jednak bez skutku.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obronie

Zespół prawny Prasa nietypowo zastosował sztuczną inteligencję do analizy dowodów i opracowania strategii obrony. Teraz sąd apelacyjny w Dystrykcie Kolumbii będzie musiał dokładnie sprawdzić, czy w trakcie procesu lub przy wymiarze kary doszło do błędów. Cały proces apelacyjny może potrwać miesiące, a nawet lata.

Dodatkowe zarzuty – zmowa i działanie jako niezarejestrowany agent zagraniczny

Oprócz prania pieniędzy Pras został skazany za zmowy, działanie jako niezarejestrowany agent zagraniczny, manipulowanie świadkami oraz nielegalną działalność lobbingową na rzecz zagranicznych podmiotów. Sprawa jest złożona i obejmuje wiele krajów oraz jurysdykcji.

Szczegóły afery 1MDB i powiązania z polityką USA

Pras miał przyjąć ponad 100 milionów dolarów od Jho Lowa, aby wpływać na politykę USA, w tym przepływ zagranicznych funduszy na kampanię prezydencką Baracka Obamy w 2012 roku oraz próby odciągnięcia administracji Donalda Trumpa od śledztwa w sprawie funduszu 1MDB. Prokuratura określiła to jako „tajną kampanię lobbingową” mającą na celu zablokowanie amerykańskich dochodzeń.

Co przyniesie apelacja Prasa?

Apelacja Prasa dopiero rozpoczyna swoją drogę w sądzie. Jej wynik zdecyduje, czy artysta uniknie odbycia pełnego wyroku, czy pozostanie w więzieniu. Sprawa Prasa jest jednym z najbardziej medialnych przykładów skomplikowanej działalności finansowej i politycznej w hip-hopie.

