Poznaliśmy kolejnego headlinera Orange Warsaw Festival

Foto: @piotr_tarasewicz

FKA twigs gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026! Artystka wystąpi 30 maja na Orange Stage

FKA twigs, jedna z najbardziej wizjonerskich i nieuchwytnych postaci współczesnej muzyki i sztuki, wystąpi na Orange Warsaw Festival 2026. Brytyjska artystka pojawi się na Orange Stage 30 maja, prezentując materiał z dwóch tegorocznych albumów – „EUSEXUA” oraz „EUSEXUA Afterglow”. Jej wyjątkowe, multisensoryczne koncerty słyną z połączenia muzyki, tańca, performansu i wizualnego spektaklu. Warszawski występ znalazł się na ogłoszonej właśnie trasie Body High Tour.

OWF 2026 odbędzie się w dniach 29–30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Dotychczas ogłoszeni artyści to Olivia Dean, Lewis Capaldi oraz TV Girl.

FKA twigs – multidyscyplinarna wizjonerka współczesnej sztuki

FKA twigs to wokalistka, producentka, tancerka, choreografka, aktorka, artystka wizualna i ikona mody. Od początku kariery redefiniuje brzmienie avant-popu oraz sposób, w jaki muzyka może łączyć się z ruchem i obrazem.

Jej debiutancki album „LP1” (2014) przyniósł przełom, a „Magdalene” (2019) umocnił status jednej z najodważniejszych i najbardziej innowacyjnych artystek swojego pokolenia. W 2022 roku została najmłodszą solową laureatką nagrody NME Godlike Genius, a w 2025 roku zdobyła kolejną nominację do Grammy.

„EUSEXUA” i „EUSEXUA Afterglow” – muzyka jako uniesienie i jego konsekwencje

Tegoroczne albumy FKA twigs, „EUSEXUA” oraz „EUSEXUA Afterglow”, eksplorują stany intensywnego uniesienia – wywołanego muzyką, tańcem, seksem, ruchem i poczuciem jedności – oraz to, co następuje później. Albumy umocniły jej pozycję jako jednej z najbardziej wszechstronnych artystek współczesnej sceny.

Jej koncerty są często opisywane jako transcendentalne doświadczenia łączące taniec, sztuki wizualne, scenografię i innowacyjny performance. Tak będzie również 30 maja w Warszawie.

Bilety na Orange Warsaw Festival 2026 – ceny i sprzedaż

EARLY BIRD TICKETS dostępne są do 8 grudnia lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na orangewarsawfestival.pl.

Ceny biletów:

Karnet 2 dni – 599 zł

Karnet 2 dni z 15% zniżką dla klientów Orange – 509 zł

Bilet jednodniowy – 409 zł

Bilet jednodniowy z 15% zniżką dla klientów Orange – 348 zł

Do cen należy doliczyć opłatę serwisową: +5%.