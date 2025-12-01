CGM

Poznaliśmy kolejnego headlinera Orange Warsaw Festival

WF 2026 odbędzie się w dniach 29–30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec

2025.12.01

opublikował:

Poznaliśmy kolejnego headlinera Orange Warsaw Festival

Foto: @piotr_tarasewicz

FKA twigs gwiazdą Orange Warsaw Festival 2026! Artystka wystąpi 30 maja na Orange Stage

FKA twigs, jedna z najbardziej wizjonerskich i nieuchwytnych postaci współczesnej muzyki i sztuki, wystąpi na Orange Warsaw Festival 2026. Brytyjska artystka pojawi się na Orange Stage 30 maja, prezentując materiał z dwóch tegorocznych albumów – „EUSEXUA” oraz „EUSEXUA Afterglow”. Jej wyjątkowe, multisensoryczne koncerty słyną z połączenia muzyki, tańca, performansu i wizualnego spektaklu. Warszawski występ znalazł się na ogłoszonej właśnie trasie Body High Tour.

OWF 2026 odbędzie się w dniach 29–30 maja na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Dotychczas ogłoszeni artyści to Olivia Dean, Lewis Capaldi oraz TV Girl.

FKA twigs – multidyscyplinarna wizjonerka współczesnej sztuki

FKA twigs to wokalistka, producentka, tancerka, choreografka, aktorka, artystka wizualna i ikona mody. Od początku kariery redefiniuje brzmienie avant-popu oraz sposób, w jaki muzyka może łączyć się z ruchem i obrazem.

Jej debiutancki album „LP1” (2014) przyniósł przełom, a „Magdalene” (2019) umocnił status jednej z najodważniejszych i najbardziej innowacyjnych artystek swojego pokolenia. W 2022 roku została najmłodszą solową laureatką nagrody NME Godlike Genius, a w 2025 roku zdobyła kolejną nominację do Grammy.

„EUSEXUA” i „EUSEXUA Afterglow” – muzyka jako uniesienie i jego konsekwencje

Tegoroczne albumy FKA twigs, „EUSEXUA” oraz „EUSEXUA Afterglow”, eksplorują stany intensywnego uniesienia – wywołanego muzyką, tańcem, seksem, ruchem i poczuciem jedności – oraz to, co następuje później. Albumy umocniły jej pozycję jako jednej z najbardziej wszechstronnych artystek współczesnej sceny.

Jej koncerty są często opisywane jako transcendentalne doświadczenia łączące taniec, sztuki wizualne, scenografię i innowacyjny performance. Tak będzie również 30 maja w Warszawie.

Bilety na Orange Warsaw Festival 2026 – ceny i sprzedaż

EARLY BIRD TICKETS dostępne są do 8 grudnia lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) na orangewarsawfestival.pl.

Ceny biletów:

  • Karnet 2 dni – 599 zł

  • Karnet 2 dni z 15% zniżką dla klientów Orange – 509 zł

  • Bilet jednodniowy – 409 zł

  • Bilet jednodniowy z 15% zniżką dla klientów Orange – 348 zł

Do cen należy doliczyć opłatę serwisową: +5%.

Tagi


Popularne newsy

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)
NEWS

Skandal na koncercie Kazika w Zielonej Górze. Fani oburzeni: „Bełkot, fałsz, zero szacunku!” (Video)

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”
NEWS

Britney Spears wraca do sieci nagim wideo z domowego łóżka. „Wygląda, jakbym zrobiła sobie operację nosa”

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.
NEWS

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”
NEWS

Dziarma pochwaliła się sesją ślubną. „W sukience teściowej. Najszczęśliwszy dzień mojego życia”

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”
NEWS

Oliwka Brazil nagrała rapową kolędę? „Zrobił mi kurację, wiertłem na klatce, zrobił operację na otwartym gardle”

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”
NEWS

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce
NEWS

Doda poleca fanom nowego Bedoesa – „Kamień z serca” trafił w jej serce

Polecane

CGM
POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

POORSTACY nie żyje. Raper miał zaledwie 26 lat

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę rano

24 minuty temu

CGM
„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadczenie w sprawie koncertu w Zielonej Górze. Muzyk przepraszam i zapowiada, że musi zwolnić.

„Stałem się własną karykaturą” – Kazik wydał oświadc ...

„Biorę pełną odpowiedzialność”

4 godziny temu

CGM
Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra w Warszawie

Judas Priest ogłasza trasę Faithkeepers Tour 2026. W lipcu grupa zagra ...

Judas Priest powraca do Polski

9 godzin temu

CGM
Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Bedoes twierdzi, że Sentino groził, że go „zadźga”

Bedoes ujawnił, że otrzymuje od Sentino groźby

9 godzin temu

CGM
Simple Plan wraca do Europy. Grupa wystąpi także w Warszawie

Simple Plan wraca do Europy. Grupa wystąpi także w Warszawie

Trasa koncertowa „Bigger Than You Think!” z gościnnym udziałem Neck Deep

11 godzin temu

CGM
Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Klay Thompson nazwał łódź na cześć Megan Thee Stallion

Wszystko skazuje na to, że związek gwiazdorskiej pary jest coraz poważniejszy

12 godzin temu