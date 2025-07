Poruszający singiel i klip A$AP Rocky’ego

fot. kadr z wideo

Promocja „Don’t Be Dumb” trwa już niemal rock, ale krążka jak nie było, tak nie ma. Pierwszym singlem zapowiadającym materiał był „Highjack”, który zadebiutował na początku sierpnia ubiegłego roku. Później mieliśmy jeszcze zilustrowane obłędnym klipem „Tailor Swif”, a następnie „Ruby Rosary”, do którego dograł się J. Cole.

Każdy z tych kawałków pojawił się w serwisach streamingowych latem ubiegłego roku. Wówczas wydawało się, że premiera „Don’t Be Dumb” jest blisko, ale czekamy do dziś. W marcu Rocky zapewniał, że prace są już bardzo zaawansowane. Może uda się w te wakacje? Zobaczymy.

„Don’t Be Dumb” coraz bliżej?

Być może zapowiedzią rychłej premiery nowego krążka Rocky’ego jest wypuszczenie nowego singla. Artysta podzielił się z fanami refleksyjnym kawałkiem „Pray4DaGang”, w którym porusza temat swoich życiowych błędów i trzyma kciuki za to, by dzieci „odziedziczyły po nim cechy, a nie nawyki”. „Pray4DaGang”, w którym gościnnie pojawił się KayCyy, trafiło do sieci wraz z klimatycznym i poruszającym klipem, który zobaczycie poniżej.