Polska modelka nagrała rolkę z Selną Gomez. Sylwia Butor i wokalistka odegrały scenkę, w której są dobrymi przyjaciółkami

Polska modelka Sylwia Butor coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie. Tym razem zrobiło się o niej głośno za sprawą spotkania z jedną z największych gwiazd popkultury – Selena Gomez. Ich wspólne nagranie błyskawicznie przyciągnęło uwagę fanów i wywołało spekulacje o możliwej relacji poza kamerami.

Spotkanie na evencie marki Rare Beauty

Do pierwszego kontaktu doszło podczas wydarzenia zorganizowanego w Kalifornii przez markę kosmetyczną Rare Beauty, należącą do Selena Gomez. Na imprezie nie zabrakło znanych twarzy ze świata mody i show-biznesu, a wśród nich pojawiła się także Sylwia Butor.

Modelka podzieliła się emocjami w mediach społecznościowych:

„Rozmawiałam z Seleną Gomez. Możecie to sobie wyobrazić?” – powiedziała wyraźnie podekscytowana.

Wspólna rolka podbija internet

Prawdziwe zainteresowanie wywołało jednak nagranie opublikowane dzień później. Sylwia Butor i Selena Gomez odegrały w nim lekką, humorystyczną scenkę z życia przyjaciółek przygotowujących się do wspólnego wyjścia. W ciągu doby rolkę Sylwii obejrzało 2,6 mln osób.

W krótkim dialogu Gomez woła:

„Sylwia, pospiesz się! Spóźnimy się na mój event”.

Na co modelka odpowiada:

„Kochana, te kosmetyki są zbyt dobre, żeby się tak spieszyć”.

Nagranie kończy się wspólnym wyjściem obu gwiazd – idą ramię w ramię, jakby zmierzały na czerwony dywan, zarzucając włosami w typowo „show-biznesowym” stylu.

Sylwia Butor coraz bliżej światowych gwiazd

Sylwia Butor od dłuższego czasu rozwija karierę międzynarodową. Pojawia się na prestiżowych wydarzeniach, takich jak Festiwal Filmowy w Wenecji, i współpracuje z uznanymi markami modowymi.

Choć jej droga nie zawsze była łatwa – sama przyznawała, że spotkała się z krytyką dotyczącą wyglądu – dziś udowadnia, że determinacja i konsekwencja mogą otworzyć drzwi do największych światów mody i show-biznesu.