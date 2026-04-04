Polska modelka nagrała rolkę z Selną Gomez. Sylwia Butor i wokalistka odegrały scenkę, w której są dobrymi przyjaciółkami

Sylwia Butor coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie

2026.04.04

Polska modelka Sylwia Butor coraz śmielej zaznacza swoją obecność na międzynarodowej scenie. Tym razem zrobiło się o niej głośno za sprawą spotkania z jedną z największych gwiazd popkultury – Selena Gomez. Ich wspólne nagranie błyskawicznie przyciągnęło uwagę fanów i wywołało spekulacje o możliwej relacji poza kamerami.

Spotkanie na evencie marki Rare Beauty

Do pierwszego kontaktu doszło podczas wydarzenia zorganizowanego w Kalifornii przez markę kosmetyczną Rare Beauty, należącą do Selena Gomez. Na imprezie nie zabrakło znanych twarzy ze świata mody i show-biznesu, a wśród nich pojawiła się także Sylwia Butor.

Modelka podzieliła się emocjami w mediach społecznościowych:

„Rozmawiałam z Seleną Gomez. Możecie to sobie wyobrazić?” – powiedziała wyraźnie podekscytowana.

Wspólna rolka podbija internet

Prawdziwe zainteresowanie wywołało jednak nagranie opublikowane dzień później. Sylwia Butor i Selena Gomez odegrały w nim lekką, humorystyczną scenkę z życia przyjaciółek przygotowujących się do wspólnego wyjścia. W ciągu doby rolkę Sylwii obejrzało 2,6 mln osób.

W krótkim dialogu Gomez woła:

„Sylwia, pospiesz się! Spóźnimy się na mój event”.

Na co modelka odpowiada:

„Kochana, te kosmetyki są zbyt dobre, żeby się tak spieszyć”.

Nagranie kończy się wspólnym wyjściem obu gwiazd – idą ramię w ramię, jakby zmierzały na czerwony dywan, zarzucając włosami w typowo „show-biznesowym” stylu.

Sylwia Butor coraz bliżej światowych gwiazd

Sylwia Butor od dłuższego czasu rozwija karierę międzynarodową. Pojawia się na prestiżowych wydarzeniach, takich jak Festiwal Filmowy w Wenecji, i współpracuje z uznanymi markami modowymi.

Choć jej droga nie zawsze była łatwa – sama przyznawała, że spotkała się z krytyką dotyczącą wyglądu – dziś udowadnia, że determinacja i konsekwencja mogą otworzyć drzwi do największych światów mody i show-biznesu.

 

