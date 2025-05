Pola Rise prezentuje „The Power of Coincidence: Silent Versions” – nowa, akustyczna odsłona debiutanckiego EP

W 2025 roku Pola Rise świętuje dekadę swojej obecności na scenie muzycznej, prezentując wyjątkowy projekt pt. „The Power of Coincidence: Silent Versions”. To jubileuszowa reinterpretacja jej debiutanckiego EP – cztery utwory nagrane na nowo w oszczędnych, akustycznych aranżacjach, które odsłaniają emocjonalną głębię jej twórczości.

Nowe brzmienie, te same emocje – reinterpretacja debiutu

Oryginalne kompozycje, znane z elektronicznego stylu, zyskały nowy, intymny charakter. „Silent versions” podkreślają delikatność dźwięków, ciszę między nutami oraz autentyczność przekazu artystki.

– Ten projekt to powrót do esencji, mówi Pola Rise. To, co rozpoczęło się jako elektroniczne kompozycje dekadę temu, dziś odnajduje swoje nowe znaczenie w ciszy. Każda nuta ma swoją historię, a każda przerwa między dźwiękami – swoje znaczenie.

Lista utworów w „Silent Versions”

Na EP „The Power of Coincidence: Silent Versions” znalazły się zreinterpretowane wersje czterech utworów:

did you sleep last night

soulless dance

white heart

in the name of Ra

Każdy z nich został przekształcony tak, aby podkreślić minimalizm, emocjonalność i liryzm, które stanowią znak rozpoznawczy twórczości Poli Rise.

Pola Rise – artystka alternatywy z duszą i wizją

Znana z połączenia elektroniki, alternatywy i dark popu, Pola Rise ugruntowała swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej. Ma na koncie dwa albumy, dwie EP oraz ponad 200 koncertów w kraju i za granicą. Jej twórczość wykracza poza muzykę, łącząc sztukę cyfrową, reżyserię oraz sztuki wizualne w spójną, artystyczną narrację.

– Nagrywanie tych cichych wersji było jak odkrywanie starych pamiętników, wyznaje artystka. Te same słowa, ale z nową perspektywą i emocjami.

Premiera dostępna już online

Mini-album „The Power of Coincidence: Silent Versions” ukazał się 13 maja 2025 roku i jest już dostępny na wszystkich najważniejszych platformach streamingowych. To wyjątkowa okazja, by odkryć na nowo debiut artystki w dojrzałej, wyciszonej formie.