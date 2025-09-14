Pink Floyd ogłaszają reedycję „Wish You Were Here” na 50-lecie. Wydawnictwo z niepublikowanymi wersjami klasyków

fot. Anton Corbijn

„Wish You Were Here 50” – jubileuszowa edycja legendarnego albumu

Pink Floyd świętują 50-lecie swojego kultowego albumu „Wish You Were Here”. Z okazji rocznicy, dokładnie pół wieku po premierze płyty (12 września 1975), zespół zapowiedział specjalną reedycję – „Wish You Were Here 50”. Premiera wydawnictwa odbędzie się 12 grudnia 2025 roku, a fani będą mogli cieszyć się materiałem w wersji cyfrowej oraz w formatach 3LP, 2CD i Blu-ray.

W komunikacie prasowym podkreślono, że nowa edycja oferuje „ekscytującą perspektywę na jeden z najbardziej ikonicznych i ukochanych albumów Pink Floyd”.

Pierwsze nagranie – demo „Welcome To The Machine”

Na start zespół udostępnił fanom prawdziwy rarytas – nigdy wcześniej niepublikowane wczesne demo „Welcome To The Machine”, znane pierwotnie jako „The Machine Song”. To dopiero początek, bo na płycie znajdzie się aż sześć nieznanych dotąd alternatywnych wersji utworów oraz dema, które stanowią serce tego jubileuszowego zestawu.

Co znajdzie się w edycji 50-lecia?

Reedycja „Wish You Were Here” to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i wiernych fanów:

25 bonusowych utworów: 9 studyjnych rarytasów i 16 nagrań koncertowych zarejestrowanych przez legendarnego bootleggera Mike’a Millarda podczas występu Pink Floyd w Los Angeles Sports Arena (26 kwietnia 1975).

Koncertowe nagrania zostały odrestaurowane i zremasterowane przez Stevena Wilsona.

Blu-ray zawiera trzy filmy koncertowe z trasy z 1975 roku oraz krótkometrażowy film Storma Thorgersona.

Deluxe box set to prawdziwy skarb: oprócz 2CD, 3LP (na przezroczystym winylu) i Blu-ray, znajdziemy tam dodatkowy winyl „Live At Wembley 1974”, replikę japońskiego singla 7” („Have A Cigar”/„Welcome To The Machine”), książkę z niepublikowanymi zdjęciami, komiksowy program z trasy i plakat koncertowy z Knebworth.

Wydanie cyfrowe będzie dostępne w nowym miksie Dolby Atmos autorstwa Jamesa Guthrie’ego, który pracuje z zespołem od czasów „The Wall”.