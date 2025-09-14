Szukaj
CGM

Pink Floyd ogłaszają reedycję „Wish You Were Here” na 50-lecie. Wydawnictwo z niepublikowanymi wersjami klasyków

Jubileuszowa edycja legendarnego albumu

2025.09.14

opublikował:

Pink Floyd ogłaszają reedycję „Wish You Were Here” na 50-lecie. Wydawnictwo z niepublikowanymi wersjami klasyków

fot. Anton Corbijn

„Wish You Were Here 50” – jubileuszowa edycja legendarnego albumu

Pink Floyd świętują 50-lecie swojego kultowego albumu „Wish You Were Here”. Z okazji rocznicy, dokładnie pół wieku po premierze płyty (12 września 1975), zespół zapowiedział specjalną reedycję – „Wish You Were Here 50”. Premiera wydawnictwa odbędzie się 12 grudnia 2025 roku, a fani będą mogli cieszyć się materiałem w wersji cyfrowej oraz w formatach 3LP, 2CD i Blu-ray.

W komunikacie prasowym podkreślono, że nowa edycja oferuje „ekscytującą perspektywę na jeden z najbardziej ikonicznych i ukochanych albumów Pink Floyd”.

Pierwsze nagranie – demo „Welcome To The Machine”

Na start zespół udostępnił fanom prawdziwy rarytas – nigdy wcześniej niepublikowane wczesne demo „Welcome To The Machine”, znane pierwotnie jako „The Machine Song”. To dopiero początek, bo na płycie znajdzie się aż sześć nieznanych dotąd alternatywnych wersji utworów oraz dema, które stanowią serce tego jubileuszowego zestawu.

Co znajdzie się w edycji 50-lecia?

Reedycja „Wish You Were Here” to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów i wiernych fanów:

25 bonusowych utworów: 9 studyjnych rarytasów i 16 nagrań koncertowych zarejestrowanych przez legendarnego bootleggera Mike’a Millarda podczas występu Pink Floyd w Los Angeles Sports Arena (26 kwietnia 1975).

Koncertowe nagrania zostały odrestaurowane i zremasterowane przez Stevena Wilsona.

Blu-ray zawiera trzy filmy koncertowe z trasy z 1975 roku oraz krótkometrażowy film Storma Thorgersona.

Deluxe box set to prawdziwy skarb: oprócz 2CD, 3LP (na przezroczystym winylu) i Blu-ray, znajdziemy tam dodatkowy winyl „Live At Wembley 1974”, replikę japońskiego singla 7” („Have A Cigar”/„Welcome To The Machine”), książkę z niepublikowanymi zdjęciami, komiksowy program z trasy i plakat koncertowy z Knebworth.

Wydanie cyfrowe będzie dostępne w nowym miksie Dolby Atmos autorstwa Jamesa Guthrie’ego, który pracuje z zespołem od czasów „The Wall”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Pink Floyd (@pinkfloyd)

Tagi


Popularne newsy

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”
NEWS

Eldo skrytykował Dizkreta. „Nie da się zrobić kariery, jeśli charyzma na twojej karcie RPG to -200”

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”
NEWS

Córka Freddiego Mercury’ego ujawnia się po latach: „Przeżywał ze mną jeszcze raz swoje dzieciństwo”

Gromda: Quebo wchodzi do gry
NEWS

Gromda: Quebo wchodzi do gry

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”
NEWS

Malik Montana odgryza się Winiemu: „Ja cię zwiążę i będziesz karmiony surową karkówką wieprzową, jak jesteś taki głodny wrażeń”

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan
NEWS

Fat Joe twierdzi, że przez beefy z 50 Centem i Jay’em-Z stracił miliony. Miał do niego dzwonić sam Michael Jordan

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą
NEWS

Arab przekonuje, że nie ukradł sprzętu i zapowiada kawałek z bardzo kontrowersyjnym twórcą

Quebo vs Don Diego na Gromdzie
NEWS

Quebo vs Don Diego na Gromdzie

Polecane

CGM
Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu lasu deszczowego

Mariah Carey wystąpi na pływającej scenie w Amazonii. Koncert w sercu ...

Lokalna kultura w centrum uwagi

2 minuty temu

CGM
Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

Żurom wraca do oktagonu. Poznaliśmy jego przeciwnika

"Najbardziej oczekiwany prawilny freak fight".

6 minut temu

CGM
Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

Sharon Osbourne przemówiła po raz pierwszy po śmierci Ozzy’ego

"Jestem wdzięczna za ogrom miłości i wsparcia, jakie mi okazaliście"

16 minut temu

CGM
Wokalista Mötley Crüe ujawnia, że przeszedł udar: „Lekarze mówili, że nie wrócę już na scenę”

Wokalista Mötley Crüe ujawnia, że przeszedł udar: „Lekarze mówili, że ...

„Musiałem uczyć się chodzić od nowa”

28 minut temu

CGM
Dawid Kwiatkowski: „Mam największe plecy w kraju”

Dawid Kwiatkowski: „Mam największe plecy w kraju”

"Dziś nikt już się nie śmieje. Słyszę tylko gratulacje".

30 minut temu

CGM
Mobb Deep wydali pierwszy pośmiertny singiel „Against The World”. Nowy album w drodze

Mobb Deep wydali pierwszy pośmiertny singiel „Against The World”. Nowy ...

Klasyczna energia Mobb Deep powraca

52 minuty temu