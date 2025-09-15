Szukaj
Phoebe Dynevor w nowym klipie Eda Sheerana

Artysta promuje album "Play".

2025.09.15

opublikował:

fot. mat. pras.

Producentami singla „Camera” są ILYA (Ariana Grande, Camila Cabello), Andrew Watt (Post Malone) i Louis Bell (Justin Bieber). Utwór, który zainspirowany został żoną Eda – Cherry, emanuje szacunkiem i jest hołdem dla głębokiej więzi łączącej wokalistę z ukochaną. Teledysk wyreżyserował wieloletni współpracownik Sheerana, Emil Nava. W klipie, przedstawiającym wczesny etap związku, wystąpiła znana z serialu „Bridgertonowie” Phoebe Dynevor. Wideo, w całości nakręcone z użyciem iPhone’a na Chorwacji, przybliża szczerą spontaniczność i emocje związane z nową miłością. Z malowniczą starówką w tle, oglądamy wspólną przejażdżkę skuterem, nocne wypady do barów, a nawet wspólny występ na jednym z koncertów Sheerana na stadionie.

Po „Mathematics” czas na nowy rozdział w karierze Eda Sheerana

Po zamknięciu serii „Mathematics”, Ed w końcu wraca i śmiało wkracza w nowy etap. Artysta znany z ciągłego ewoluowania, na najnowszej płycie „Play” eksploruje muzyczne terytoria poprzez współpracę z producentami i twórcami z całego świata. Jednocześnie sięga po ponadczasowe brzmienia i tematy, dzięki którym stał się jednym z najbardziej uwielbianych popowych wokalistów. Zainspirowany po części kontaktem z indyjską i muzyczną kulturą muzyczną – oraz ich zaskakującymi powiązaniami z irlandzką tradycją ludową – Ed zgłębił ten bezgraniczny język muzyczny, nadając albumowi charakterystyczny, świeży styl.

Na bardziej znanym gruncie, Sheeran przypomina nam również, dlaczego pozostaje najbardziej wpływowym piosenkarzem i autorem tekstów swojego pokolenia, dostarczając serię oszałamiających ballad i akustycznych piosenek. W efekcie powstała kolekcja, która flirtuje zarówno tym, co znane, jak i tym, co nowe. To tętniący życiem pokaz kunsztu Eda, który jest jednocześnie ekscytujący i transformujący, a całość zapowiada się jako jeden z najbardziej wyróżniających się albumów roku.

