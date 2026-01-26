Pharrell Williams pozywany przez byłego kolegę z The Neptunes

foto: mat. pras.

Chad Hugo, były partner Pharrella Williamsa w legendarnym duecie The Neptunes, wytoczył mu nowy proces sądowy. Hugo domaga się miliona dolarów odszkodowania za rzekomo niezapłacone tantiemy z ostatniego albumu N.E.R.D. – No One Ever Really Dies z 2017 roku.

Zarzuty o systematyczne niepłacenie tantiem

Pozew został złożony w piątek, 23 stycznia 2026 roku. Przedstawiciele Hugo twierdzą, że Williams dopuszczał się „systematycznego uniemożliwiania wypłaty tantiem”, ukrywał istotne informacje i odciągał przychody, które należały się Hugo jako członkowi The Neptunes i N.E.R.D.

Prawnik Chada Hugo, Brent J. Lehman, określił działania Williamsa jako „celowe, oszukańcze i złośliwe”, podkreślając, że powinny one skutkować kara finansową z tytułu szkód represyjnych.

Historia sporów prawnych między Hugo i Williamsem

Nie jest to pierwszy konflikt prawny między dawnymi partnerami. W 2024 roku Hugo w innym pozwie twierdził, że Williams próbował bez jego zgody uzyskać pełną kontrolę nad znakami towarowymi The Neptunes. Wówczas przedstawiciel Williamsa zapewniał, że muzyk był zaskoczony działaniami prawnymi i nigdy nie miał złych intencji.

– Celem było upewnienie się, że nikt z zewnątrz nie przejmie znaków towarowych i że Chad i Pharrell dzielą się ich własnością oraz administracją – tłumaczył wówczas przedstawiciel.

Sprawa z 2024 roku nie została jeszcze publicznie rozwiązana.

Historia The Neptunes i N.E.R.D.

Hugo i Williams założyli The Neptunes w 1992 roku, a ich produkcje stały się fundamentem hitów dla wielu gwiazd, w tym:

Snoop Dogg – Drop It Like It’s Hot

Ol’ Dirty Bastard – Got Your Money

Britney Spears – I’m A Slave 4 U

Kelis – Milkshake

Nelly – Hot In Herre

Justin Timberlake – Rock Your Body

W 1994 roku Pharrell i Chad powołali także zespół N.E.R.D, do którego dołączył Teddy Riley. Grupa eksperymentowała z rockiem, funkiem i hip-hopem, wydając pięć albumów studyjnych, z których ostatni, No One Ever Really Dies, ukazał się w 2017 roku.