Pezet wraca do 2016 roku i publikuje zdjęcie z Dawidem Podsiadło

2026.01.23

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Trend „2016 challenge” opanował media społecznościowe, a do nostalgicznej akcji dołączają kolejne gwiazdy świata muzyki i show-biznesu. Tym razem do wyzwania dołączył Pezet, który opublikował serię archiwalnych zdjęć sprzed dekady. Wśród nich znalazła się również fotografia z Dawid Podsiadło.

„2016 challenge” podbija Instagram, TikToka i Facebooka

Początek 2026 roku przyniósł prawdziwą falę nostalgii w social mediach. Internauci masowo publikują zdjęcia z 2016 roku, pokazując, jak zmienili się przez ostatnią dekadę – zarówno wizualnie, jak i życiowo oraz zawodowo. Trend szybko rozprzestrzenił się na Instagramie, TikToku i Facebooku, stając się jednym z najpopularniejszych wyzwań początku roku.

Do akcji dołączają nie tylko zwykli użytkownicy, ale również artyści, influencerzy i celebryci, którzy chętnie dzielą się archiwalnymi kadrami ze swojego życia prywatnego i kariery.

Warszawski raper opublikował serię zdjęć utrzymanych głównie w czarno-białej estetyce. Na fotografiach widać m.in.:

  • członków jego ekipy,

  • luksusowe samochody,

  • ujęcia z koncertów,

  • kadry z siedziby marki Koka,

  • wspólne zdjęcia z Małolatem,

  • oraz archiwalne ujęcie z Dawidem Podsiadło.

Całość tworzy spójny, sentymentalny obraz kariery i życia artysty sprzed dziesięciu lat.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Pezet (@pezetofficial)

