Pezet i Billie Eilish zdominowali pierwsze półrocze 2025 roku w streamingu

OLiS single w streamie

W zestawieniu prezentującym najczęściej odtwarzane utwory w serwisach streamingowych 7 na 10 utworów to produkcje polskich artystów. Liderem rankingu jest Pezet z Auerem i ich hit Dom nad wodą. Utwór wydano jeszcze w 2022 roku, a jego popularność odrodziła się dzięki viralowi na TikToku, który przeniósł się również na popularność w stacjach radiowych.

Na podium listy OLiS single w streamie znalazł się także Sobel z utworem Kochasz? oraz duet Rosé i Bruno Mars z utworem APT.

Choć globalni artyści odbili część pozycji, w tym roku zajęli trzy miejsca w TOP 10 (w 2024 tylko jedno) – to polscy wykonawcy zwiększyli swój udział w całym zestawieniu. W TOP 100 znajduje się aż 69 polskich utworów, wobec 66 rok wcześniej.



OLiS albumy w streamie

W pierwszej połowie 2025 roku liderką zestawienia OLiS albumy w streamie została Billie Eilish z płytą Hit Me Hard and Soft. Artystka już drugi raz pojawiła się w półrocznym zestawieniu. Z płytą wydaną w maju 2024 roku zajmowała pozycję piątą, ale to niejedyny powracający do pierwszej dziesiątki album.

Trójkę zestawienia uzupełniają raperzy Sobel z albumem Napisz jak będziesz i Otsochodzi z Tthe Grind. Za nimi uplasowali się bambi i Young Leosia, Mata, Kaśka Sochacka i Oki.

Do pierwszej dziesiątki półrocznego zestawienia trafiło w sumie osiem polskich albumów, z czego trzy już po raz drugi: PG$ (H1 2024 – miejsce 1.), Pleśń – Guzior (H1 2024 – miejsce 3.), Tthe Grind Otsochodzi (H1 2024 – miejsce 7.). W całym zestawieniu TOP 100 znalazło się 65 polskich albumów, o trzy więcej niż przed rokiem.

– Polscy artyści nie tylko zdobywają coraz więcej odtworzeń, ale także z sukcesem utrzymują się na szczytach list przez długie miesiące. Powroty albumów do TOP 10 świadczą o silnych relacjach między artystami a fanami, a także o jakości i trwałości ich repertuaru. To sygnał, że polska scena potrafi budować prawdziwe, silne katalogi muzyczne – komentuje Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

– Sytuacja, w której krajowi artyści stanowią niemal 70% najczęściej streamowanych utworów w Polsce, pokazuje, że dzisiaj to oni wyznaczają kierunki i wpływają na gust słuchaczy. Podczas wrześniowej konferencji ZPAVu Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyka Festiwal 2025, podczas której zaprezentujemy pełny obraz tych przemian i porozmawiamy o tym, co dalej – zarówno dla artystów, jak i całego sektora muzycznego – mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu – dodaje.