CGM

Pezet i Billie Eilish zdominowali pierwsze półrocze 2025 roku w streamingu

Zorza i Kaliber 44 na szczycie zestawień sprzedaży fizycznej

2025.08.07

opublikował:

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

ZPAV opublikował listę najczęściej streamowanych singli w polskim streamingu

Związek Producentów Audio Video przygotował podsumowanie pierwszego półrocza 2025 roku na Oficjalnych Listach Sprzedaży (OLiS). Najczęściej streamowanym utworem był Dom nad wodą Pezeta, a najpopularniejszym albumem – Hit Me Hard and Soft Billie Eilish.

 

OLiS single w streamie

W zestawieniu prezentującym najczęściej odtwarzane utwory w serwisach streamingowych 7 na 10 utworów to produkcje polskich artystów. Liderem rankingu jest Pezet z Auerem i ich hit Dom nad wodą. Utwór wydano jeszcze w 2022 roku, a jego popularność odrodziła się dzięki viralowi na TikToku, który przeniósł się również na popularność w stacjach radiowych.

Na podium listy OLiS single w streamie znalazł się także Sobel z utworem Kochasz? oraz duet Rosé i Bruno Mars z utworem APT.

Choć globalni artyści odbili część pozycji, w tym roku zajęli trzy miejsca w TOP 10 (w 2024 tylko jedno) – to polscy wykonawcy zwiększyli swój udział w całym zestawieniu. W TOP 100 znajduje się aż 69 polskich utworów, wobec 66 rok wcześniej.


OLiS albumy w streamie

W pierwszej połowie 2025 roku liderką zestawienia OLiS albumy w streamie została Billie Eilish z płytą Hit Me Hard and Soft. Artystka już drugi raz pojawiła się w półrocznym zestawieniu. Z płytą wydaną w maju 2024 roku zajmowała pozycję piątą, ale to niejedyny powracający do pierwszej dziesiątki album.

Trójkę zestawienia uzupełniają raperzy Sobel z albumem Napisz jak będziesz i Otsochodzi z Tthe Grind. Za nimi uplasowali się bambi i Young Leosia, Mata, Kaśka Sochacka i Oki.

Do pierwszej dziesiątki półrocznego zestawienia trafiło w sumie osiem polskich albumów, z czego trzy już po raz drugi: PG$ (H1 2024 – miejsce 1.), Pleśń – Guzior (H1 2024 – miejsce 3.), Tthe Grind Otsochodzi (H1 2024 – miejsce 7.). W całym zestawieniu TOP 100 znalazło się 65 polskich albumów, o trzy więcej niż przed rokiem.

– Polscy artyści nie tylko zdobywają coraz więcej odtworzeń, ale także z sukcesem utrzymują się na szczytach list przez długie miesiące. Powroty albumów do TOP 10 świadczą o silnych relacjach między artystami a fanami, a także o jakości i trwałości ich repertuaru. To sygnał, że polska scena potrafi budować prawdziwe, silne katalogi muzyczne – komentuje Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

– Sytuacja, w której krajowi artyści stanowią niemal 70% najczęściej streamowanych utworów w Polsce, pokazuje, że dzisiaj to oni wyznaczają kierunki i wpływają na gust słuchaczy. Podczas wrześniowej konferencji ZPAVu Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyka Festiwal 2025, podczas której zaprezentujemy pełny obraz tych przemian i porozmawiamy o tym, co dalej – zarówno dla artystów, jak i całego sektora muzycznego – mówi Bogusław Pluta, dyrektor zarządzający ZPAV. Już dziś serdecznie zapraszam do udziału w tym wydarzeniu – dodaje.

OLiS fizycznie: Polscy artyści dominują na płytach CD i innych nośnikach fizycznych

W zestawieniu TOP 10 OLiS fizycznie, prezentującej sprzedaży muzyki na nośnikach fizycznych (CD i inne), aż 8 pozycji należy do polskich wykonawców. Na szczycie rankingu znalazł się duet Dawid Podsiadły i Kaśki Sochackiej z albumem tylko haj. (Zorza 2025), który miał swoją premierę w czerwcu tego roku. Wśród najchętniej kupowanych albumów znalazły się również nowe wydawnictwa sanah, Kuban i Favst czy Opała i Gibbsa.

59 ze 100 najlepiej sprzedających się fizycznych albumów w H1 2025 to produkcje polskie, w tym 23 to tytuły premierowe.

OLiS winyle: Kultowy powrót i siła klasyki

Na rynku winyli króluje legenda: Kaliber 44 z debiutanckim albumem Księga tajemnicza. Prolog z 1996 roku. W Top 10 znalazły się też nowe płyty Kultu, Behemotha, Lady Gagi, a także Pink Floyd i sanah.

41 ze 100 najlepiej sprzedających się winyli to albumy polskich wykonawców. W zestawieniu znalazło się 11 nowości z 2025 roku, w tym 6 z Polski.

