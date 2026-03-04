CGM

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

"Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju"

2026.03.04

Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Poznański raper zabrał głos w sprawie polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po ataku Izraela i USA na Iran, rakiety wystrzelone przez Iran m.in. na Dubaj pokazały, że w regionie przebywa wielu Polaków, w tym znane twarze krajowego show-biznesu.

Dzieci wojny i luksusowe wakacje

Peja opublikował zdjęcia dzieci przebywających w strefach konfliktu i skomentował sytuację polskich celebrytów:

„Dzieci Wojny do polskich celebrytów: Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju 🌴”.

Luksusowe wieżowce, złote plaże i relacje z rajskich wakacji nagle znalazły się w cieniu eksplozji i przechwytywania pocisków.

Problemy z powrotem do Polski

Lotniska w Dubaju działają w ograniczonym zakresie, a wielu pasażerów, w tym celebrytów, nie może wrócić do domu. Lokalne władze zapewniają, że systemy obrony przeciwrakietowej stłumiły większość zagrożeń i sytuacja nie zagraża masowo cywilom, jednak wydarzenie pokazało, jak szybko globalne konflikty wpływają na życie ludzi, także w luksusowych destynacjach.

