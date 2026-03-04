Peja z mocnym komentarzem na temat polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Poznański raper zabrał głos w sprawie polskich celebrytów, którzy utknęli w Dubaju po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Po ataku Izraela i USA na Iran, rakiety wystrzelone przez Iran m.in. na Dubaj pokazały, że w regionie przebywa wielu Polaków, w tym znane twarze krajowego show-biznesu.

Dzieci wojny i luksusowe wakacje

Peja opublikował zdjęcia dzieci przebywających w strefach konfliktu i skomentował sytuację polskich celebrytów:



„Dzieci Wojny do polskich celebrytów: Mamy farta, że nie trafiliśmy do Dubaju 🌴”.

Luksusowe wieżowce, złote plaże i relacje z rajskich wakacji nagle znalazły się w cieniu eksplozji i przechwytywania pocisków.